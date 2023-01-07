HDP'nin 'aday' açıklaması seçimlere nasıl yön verecek?

Yayınlanma: 07.01.2023 - 19:16

Güncelleme: 07.01.2023 - 19:16

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 2023 genel seçimlerinde partisinin Cumhurbaşkanı adayı çıkaracağını belirterek, “HDP kendi adayını çıkaracak kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla gidecek. Bizim Cumhur İttifakı’yla ne Millet İttifakı’yla herhangi bir ortaklığımız yok. Ancak ilkesel yaklaşımlarımız var bunları zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz müzakere edebiliriz, diyalog içinde olabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin görüşmelerinin başladığı bu günlerde HDP’li Buldan çıkışı siyaset gündemini hareketlendirdi. Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz ile MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Buldan’ın açıklamasını Tele1'den Egehan Erkün’e değerlendirdi.

"SEÇİM İKİNCİ TURA KALIR"

HDP’nin açıklayacağı isme göre seçim senaryosunun değişeceğini belirten Mehmet Ali Kulat, “Bu ortaya konulacak adaya göre değişir. Siyasi jargon açısından söyleyeyim, bir tavşan aday konulursa problem yok. Sadece bir aday konulmuş olur. Ama burada kastedilen güçlü bir adaysa, mesela Selahattin Demirtaş profilinde bir ismi aday yapmak durumu varsa, o zaman seçimin ikinci tura kalması kuvvetle muhtemel olur.” dedi.

“ŞU ANKİ FOTOĞRAF İKTİDAR LEHİNE”

Buldan’ın açıklaması ardından oluşan tablonun iktidar lehine olduğuna da dikkat çeken Kulat, “Elimizdeki kamuoyu verilerine göre en az yüzde 10’luk oyuyla HDP şu an kilit seçmen durumunda. Dolayısıyla HDP’nin güçlü bir aday koyması bir risk oluşturur. Ama en fazla da Altılı Masa’nın aleyhine bir durum oluşur. Denklemlere baktığımızda Altılı Masa’yı destekleyecek gibi duruyordu şu ana kadarki fotoğrafta. Konulan adaya göre bunun değerlendirmesinin bir daha yapılması gerektiğine inanıyorum. Şu anki fotoğraf, iktidarın lehine bir fotoğrafın çıkacağını gösterir.” diye konuştu.

"KARARLARI DEĞİŞEBİLİR"

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz ise HDP’nin ‘aday’ çıkışıyla hem Altılı Masa’ya hem de iktidara mesaj verdiğini belirtti. Buldan’ın ‘müzakere’ ifadesine dikkat çeken Özkiraz, şunları söyledi:

“Satır aralarına iyi bakmak lazım. Orada ‘müzakere ederiz’ deniliyor. Muhtemelen önce adaylarını belirleseler bile ilerleyen zamanda müzakereye açık olduklarını anlıyorum ben. Kararları değişir gibi geliyor bana. Muhtemelen müzakerelerde daha çok yer tutmak için söylendi. Hem Altılı Masa hem de iktidara müzakere edebileceğini söylendi. HDP’nin özellikle batıdaki seçmeninin bu karara sıcak bakacağını sanmıyorum. Anketlerimizde de HDP seçmeninin aday çıkarmaktan ziyade muhalefeti desteklemesi ve işi birinci turda bitirmesine yönelik bir istek vardı. HDP buradan oy da kaybedebilir. Kesin değil ama kuvvetle muhtemel seçim ikinci tura kalır.”

NE OLMUŞTU?

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Kars İl Örgütü’nün 4. Olağan Kongresi'nde kendi adaylarıyla seçime gideceklerini açıklamıştı.

Buldan şunları söylemişti:

“Biz, halkların demokratik partisi olarak en kısa zamanda en yakın zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. Yani HDP, kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla girecek. Bizim ne Cumhur İttifakı’yla ne Millet İttifakı’yla herhangi bir ortaklığımız yok. Ancak ilkesel yaklaşımlarımız elbette ki var. Bu ilkesel yaklaşımlarımızı zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz, zamanı geldiğinde müzakere edebiliriz, zamanı geldiğinde diyalog içinde olabiliriz. Ama HDP’nin şu anki kararı, kendi adayıyla seçimlere gitmektir."