Demirtaş'tan Cumhuriyet'e açıklama: HDP kendisini dikkate almayacak bir adayı destekleme derneği değil

Yayınlanma: 08.01.2023 - 14:48

Güncelleme: 08.01.2023 - 14:48

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, dün partisinin Kars İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada “En yakın zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. Yani HDP, kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla girecek” çıkışı yapmıştı.

Buldan'ın gündem oluşturan bu sözlerine üzerine Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da bir açıklama yaptı.

Avukatları aracılığıyla Cumhuriyet'e değerlendirmede bulunan Demirtaş, Pervin Buldan’ın açıklamasının HDP'nin resmi parti politikası olduğunu ve sürpriz olarak karşılanmaması gerektiğini belirtip "HDP, ortak aday konusunda uzlaşmaya açık olduğunu, bununla birlikte kendi adayını çıkarma hazırlıklarını da aksatmadan sürdüreceğini defalarca açıkladı zaten" dedi.

Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

"Eğer muhalefetin diğer bloku ortak aday çıkarmak için veya çıkacak adayda ilkeler üzerinde ortaklaşmak için HDP’yi ziyaret edip açık bir diyalog ve müzakere yürütmeyi düşünmüyorsa elbette HDP seçmenin karşısına kendi adayıyla çıkacaktır. Bundan daha normal, bundan daha meşru bir tutum olamaz.

Öyle bir durumda biz de tüm gücümüzle partimizin adayının arkasında durup başarısı için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz.

Nihayetinde HDP bir siyasi partidir, kendisini dikkate almayacak bir adayı destekleme derneği değildir.

Ortak aday için HDP elinden geleni yapmıştır ve yine Sayın Buldan’ın açıklamasında belirttiği gibi kapıları tümden de kapatmamıştır. Bundan sonraki sorumluluk ve adım atma iradesi muhalefetin diğer blokundadır.

Sonuç olarak HDP, doğru ve olması gerektiği gibi, kararlarını alarak ilerliyor."