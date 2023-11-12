Hedef Anayasa Mahkemesi! AKP’nin yasa hazırlıkları kulislerden sızdı...

Yayınlanma: 12.11.2023 - 09:50

Güncelleme: 12.11.2023 - 09:50

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, 'AYM'nin yetkilerini sınırlandırma girişimi'nin hızlandığı iddia edildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın henüz yüksek yargının başkanlarıyla toplantı yapmadan AKP’de taslak metni konuşulduğu, AYM’nin yetkilerini sınırlandırma, yerinde denetimlik yapmasını önleme ve bireysel başvuruları daraltma amacı taşıyan taslak hazırlandığı belirtildi.

Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın kulis haberine göre MHP lideri Devlet Bahçeli’nin başlattığı, Cumhurbaşkanlığı sarayındaki danışmanların destek verdiği AYM’nin yetki tartışması, partinin hukukçu milletvekillerinin büyük bölümünün desteğini almasa da devam edecek. Yargıtay’ın çıkışı ile siyasilerin yaptığı açıklamaların, değişiklikleri gündeme getirmek için bir manevra olduğunu öne sürenler de var.

AKP’de konunun, yasa ve Anayasa’da yapılacak değişiklikleri içeren iki boyutu olduğu değerlendiriliyor. Anayasa değişikliğine muhalefetin destek vermeyeceği, uzlaşmanın mümkün olmayacağı kabul ediliyor. AKP, AYM’nin Anayasa’dan aldığı yetkileri, yasa yoluyla daraltmayı planlıyor.

Habere göre, tartışılan düzenlemelerin ana başlıkları şöyle: