Hedef gösterildi işinden oldu

Yayınlanma: 16.08.2024 - 04:42

Güncelleme: 16.08.2024 - 04:42

Katliam yasası ile ilgili tartışmalar sürerken sosyal medyada aktivist ve hayvan hakları savunucularına artan baskı gerçek hayata da taşınıyor. Hedef gösterilen aktivistler çalıştıkları kurumlara şikâyet edilerek işinden kovuluyor. Son olarak hayvan hakları aktivisti Ömer Çiftçi, baskı ve hedef göstermelerle işinden oldu. Sosyal medya platformu X’te katliam yasası savunucuları trl ve gerçek kullanıcıların hedefi haline gelen Çiftçi, bu hesapların karalama kampanyası yürüttüğünü ve Çiftçi’yi 13 yıldır çalıştığı Albaraka Türk bankasına şikâyet ederek işinden ayrılmasına zorladığını söyledi. Çiftçi, “13 yılda hakkımda hiçbir şikayet, uyarı, kınama cezası yoktu” dedi.

