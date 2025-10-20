Hekimler şiddete karşı bir araya geldi: 'Meslektaşlarımızın yanındayız'

Hekim Birliği Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve Türk Dişhekimleri Birliği İstanbul Dişhekimleri Odası, 16 Ekim’de İstanbul Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ndeki mesai dışı görevi esnasında ve çıkışında hasta yakını tarafından hem klinik odasında hem de hastane önünde saldırıya uğrayan Dt. Arif Özkan, Dt. Bilal Ataş ve Dt. Aras Berat Tüz için bir araya geldi.

Hekim Birliği Sendikası adına basın metnini Dr. Dt. Özgün Karakuş okudu.

Karakuş, “Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde yaşanan son olay, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının nasıl bir tehdit ortamında görev yaptığını açık bir şekilde ortaya koymuştur. Randevusu olmayan, muayene sırası kendisine ait olmayan, hasta bakıldığı sırada kliniğe giren bir şahıs, son derece saldırgan bir tavır sergileyerek hekimlere yönelik ağır sözler söylemiş, ortamı provoke etmiştir. Hekimlerden birinin neden bu şekilde davrandığını sorması üzerine hakaretlerini artırmış, güvenlik görevlileri olası bir fiziksel müdahalenin önüne geçmek amacıyla kişiyi dışarı çıkarmıştır” dedi.

Bu durumun kamu hizmetinin aksamasına neden olduğuna dikkat çeken Karakuş, “Hekimler görevlerine devam etmiştir. Bir süre sonra aynı kişi hastane önünde hekimleri bekleyerek tehditlerini sürdürmüş, ‘Buradan gidemezsin’ sözleriyle hekimlerden birine yönelmiş, öfkesini dışarıda da devam ettirmiştir. Güvenlik birimleri derhal müdahale etmiştir. Ancak olay bununla da sınırlı kalmamış, aynı kişi dört kişilik bir grupla yeniden hastane içerisine girerek danışma bölümünde bir hekime doğru fiziksel hamlede bulunmuştur. Kamera kayıtları mevcut olup, polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle durum kontrol altına alınmıştır. Tüm süreç boyunca kamera kayıtları tutulmuş, güvenlik ve kolluk kuvvetleri olaya dahil olmuştur” diye konuştu.

Yaşananların sağlık çalışanlarının her gün benzer bir risk ortamında görev yapmaya çalıştığını acı göstergesi olduğunu ifade eden Karakuş, “Güvenli çalışma ortamı, hekimlik onurunun ayrılmaz bir parçasıdır. Hekim Birliği olarak bu olayın bireysel bir öfke anı olarak değerlendirilmesine ve geçiştirilmesine izin vermeyeceğiz. Hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik hakaret, tehdit ve saldırıların sıradanlaştığı bir sağlık sisteminde güvenli çalışma koşullarından söz edilemez. Hukuki sürecin titizlikle takip edilmesini talep ediyor, meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu güçlü bir biçimde yineliyoruz” dedi.

‘HEKİMLER HASTA TEMASI DÜŞÜK BRANŞLARA YÖNELDİ’

Hekim Birliği’nden İbrahim Halil Erdem şiddetin yalnızca hekimleri ve sağlık profesyonellerini tehdit eden bir durum olmadığını söyleyerek “Aynı zamanda bir halk sağlığı sorunudur. Yakın zamanda takip ettiyseniz, pediatri, kadın doğum ve cerrahi branşlar gibi çok hayati alanlarda uzmanlık ihtisası kontenjanlarının boş kaldı. Bunun altındaki en önemli nedenlerden biri, özellikle Türkiye’de sağlıkta artan şiddet nedeniyle, hekimlerin tercihlerini şiddet ihtimalinin görece daha az olduğu branşlara ya da hastayla birebir temasın daha az olduğu alanlara kaydırmasıdır. Maalesef biz hekimler ve sağlık profesyonelleri olarak, benzer ülkelerle kıyaslandığında çok daha ağır şartlar altında çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ŞİDDETİN SORUMLUSU SİSTEM’

SES adına ise basın açıklamasını Hatice Işıl Hatipoğlu okudu. Yaşanılanların yıllardır sürdürülen yanlış sağlık politikalarının, sağlık sistemini ticarileştiren anlayışın ve şiddeti meşrulaştıran dilin doğrudan bir sonucudu olduğunu belirten Hatipoğlu, “Bu saldırı münferit değildir. Sağlıkta şiddetin sorumlusu, her gün bizleri ‘hizmet eden değil, hesap veren’ konumuna iten bu sistemin sahipleridir. Yetersiz personel, eksik kadro, düşük malzeme kalitesi ve artan performans baskısıyla şekillenen, emeği değersizleştiren bu sistemdir” dedi.

Bu sistemin hem sağlık emekçilerini hem de hastayı mağdur ettiğini söyleyen Hatipoğlu, “MHRS sistemindeki yoğunluk, kısa muayene süreleri ve uzun bekleme kuyrukları da gerginliği artırmakta, öfke sağlık emekçilerine yönelmektedir” ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu SES adına taleplerini şu şekilde sıraladı:

“Sağlıkta Şiddet Yasası, caydırıcı ve etkin biçimde derhal uygulanmalıdır. MHRS randevu sayıları düşürülmeli, sağlık hizmeti nitelikli, insana yakışır ve güvenli biçimde sunulmalıdır.”

SES Şişli Şube Eşbaşkanı Fadime Kavak Sevim ise “Sağlık sisteminin geldiği noktada, tüm sorunlar sağlık çalışanlarından kaynaklanıyormuş gibi bir algı yaratıldığı için, bu algının özellikle bilinçli olarak oluşturulması nedeniyle, biz sağlık emekçileri her geçen gün artan dozda şiddete maruz kalıyoruz” dedi.