'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin adliyeye sevk edildi
'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin, 60 saatlik gözaltı süresinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun sloganı haline gelen "Her şey çok güzel olacak" ifadesini söyleyen Berkay Gezgin, Saraçhane eylemlerinde gözaltına alındı. Gezgin'in kardeşi bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda abisinin Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildiğini duyurdu.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Abim Berkay Gezgin’in 60 saatlik gözaltı sürecinden sonra an itibarıyla Çağlayan Adliyesine sevk edildi, durumu iyi,morali gayet yüksek. Avukatlar aracılığı ile aldığımız bilgiye göre ilk sorduğu şey Ekrem Başkan için uygulanan kararın ne olduğu olmuştur. Her koşulda hak,hukuk,adaleti savunan bir aile olarak Berkayımızın yanındayız. Soran,arayan,merak eden herkese sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz.
#KurtuluşYokTekBaşına
#Saraçhanedeyiz
Abim Berkay Gezgin’in 60 saatlik gözaltı sürecinden sonra an itibarıyla Çağlayan Adliyesine sevk edildi, durumu iyi,morali gayet yüksek. Avukatlar aracılığı ile aldığımız bilgiye göre ilk sorduğu şey Ekrem Başkan için uygulanan kararın ne olduğu olmuştur. Her koşulda…— Berkay Gezgin (@berkaygezginn) March 25, 2025
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