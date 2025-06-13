Herkesin dilindeki o sorun Meclis gündeminde: CHP'den Bakan Tekin'e 6 soru!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Özçağdaş, kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında 2024-2025 eğitim öğretim yılı başında okullara yeterli temizlik personeli gönderilmediğini belirterek, "Bu durum ülke genelinde birçok okulda hijyen sorunlarına yol açmıştır. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında çalışan personelin sözleşmelerinin sona ermesinin ardından bazı okullar temizlikten tamamen mahrum kalmış, temizlik işleri öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin sorumluluğuna bırakılmıştır" dedi.





KAÇ OKULDA KADROSUZ TEMİZLİK GÖREVLİSİ VAR?

Özçağdaş, ayrıca Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla Bakanlığınıza bağlı devlet okullarında toplam kaç kadrolu temizlik personeli görev yapmaktadır? Kaç okulda hiç kadrolu temizlik görevlisi bulunmamaktadır" diye sordu.

Özçağdaş'ın Bakan Tekin'e yönelttiği sorular şöyle: