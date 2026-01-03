Hesabı engellenen Murat Ongun: 'Bence kaybeden onlar oldu'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.01.2026 16:36:00
İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, hesabına erişim engeli getirilmesi üzerine "Oysa Ak Parti’ye ve hükümete içlerindeki riyakârları tanıtıyordum sadece. Bence kaybeden onlar oldu" açıklaması yaptı.

İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un X hesabı erişime engellendi.

EngelliWeb'in aktardığına göre Ongun'un X hesabı, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.

Hesap, X tarafından henüz Türkiye’den görünmez kılınmadı.

"EN YAKININIZDAKİYLE BİLE TEMKİNLİ KONUŞUN"

Murat Ongun, engelleme kararı sonrası hesabından bir açıklama yaptı. Ongun şu ifadeleri kullandı: 

"Hesabım engellendi. Oysa Ak Parti’ye ve hükümete içlerindeki riyakârları tanıtıyordum sadece.

Bence kaybeden onlar oldu.

İçinizdeki İrlandalıları madem öğrenmek istemiyorsunuz, o zaman size kolay gelsin. Yalnız en yakınınızla bile temkinli konuşun. Kim kimdir belli olmaz!"

