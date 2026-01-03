Hesabı engellenen Murat Ongun: 'Bence kaybeden onlar oldu'

İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un X hesabı erişime engellendi.

EngelliWeb'in aktardığına göre Ongun'un X hesabı, 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.

Hesap, X tarafından henüz Türkiye’den görünmez kılınmadı.

"EN YAKININIZDAKİYLE BİLE TEMKİNLİ KONUŞUN"

Murat Ongun, engelleme kararı sonrası hesabından bir açıklama yaptı. Ongun şu ifadeleri kullandı:

"Hesabım engellendi. Oysa Ak Parti’ye ve hükümete içlerindeki riyakârları tanıtıyordum sadece.

Bence kaybeden onlar oldu.

İçinizdeki İrlandalıları madem öğrenmek istemiyorsunuz, o zaman size kolay gelsin. Yalnız en yakınınızla bile temkinli konuşun. Kim kimdir belli olmaz!"