‘Hesaplaşma sandığa kalır, kazanmak zorlaşır’

Yayınlanma: 10.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.09.2023 - 04:00

Partililer geride kalan ilçe kongreleri süreci için “değişim” söylemini savunanlardan çok mevcut yönetimi ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen delegelerin listelerinin seçimleri önde tamamladığını belirtiyor. Geride kalan kongre süreçlerinde yine “Kılıçdaroğlu’na yönelik ağır bir eleştiri getirilmediği” de kaydediliyor.

Partide 16 Eylül’de başlayacak il kongreleri süreci 15 Ekim’de tamamlanacak.

İl kongrelerinden sonra ise, kurultay için bir tarih belirlenmesi bekleniyor. CHP’nin seçim sonuçlarıyla seçmeniyle yeterince yüzleşmediğini ve bu nedenle yerel seçimler öncesi parti tabanıyla yüzleşilmesi gerektiğini söyleyen değişimciler, kurultayın da yerel seçimler öncesi yapılması gerektiğini savunuyor.

Kurultay yapılmadan yerel seçimlere gidilmesinin seçmeni olumsuz etkileyeceğini söyleyen isimler, “Partililerle hesaplaşmadan seçime gidilirse, hesaplaşma sandığa kalır. Böyle olunca da seçimi kazanmak zorlaşır” diyor.

