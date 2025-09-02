Hikmet Çetin'den Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret! MHP'den açıklama: 'Bahçeli, Çetin'i samimi bir şekilde uğurladı…'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.09.2025 17:50:00
CHP'nin eski genel başkanı Hikmet Çetin, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi parti genel merkezinde ziyaret etti. Ziyareti MHP Genel Merkez hesabı duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski genel başkanlarından Hikmet Çetin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

ZİYARETİ MHP DUYURDU

MHP resmi X hesabından yapılan duyuru ile kamuoyuna aktarıldı. Samimi pozlar verilen görüşmenin bir saat sürdüğü ifade edildi.

MHP'den yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"TBMM eski başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Hikmet Çetin’den MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyaret. MHP Genel Merkezi'nde baş başa yapılan görüşme yaklaşık bir saat sürdü ve Sayın Bahçeli, Sayın Çetin'i samimi bir şekilde uğurladı…"

