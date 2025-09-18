Hikmet Çetin'den Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel açıklaması: 'İkisine de söyleyeceğim...'

Sabah gazetesinin yazarı Yavuz Donat, CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin ile gerçekleştirdiği sohbeti köşesine taşıdı.

CHP'ye yönelik kurultay iptal davasını değerlendiren Çetin, "Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in bir araya gelmeleri... Baş başa konuşmaları şart... İkisine de söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Çetin, 24 Ekim'e ertelenen Kurultay iptal davasına ilişkin, "Kemal Kılıçdaroğlu, yanlış yapıyor... Özgür Özel'i davet etmesi... 'Özgür Bey, bu işi hep beraber yapalım... Sancılı süreci hep birlikte aşalım' demesi lazım" şeklinde konuştu.

Çetin ayrıca Tandoğan mitingi sonrası CHP'de havanın iyi olduğunu ve Genel Başkan Özgür Özel'in çok çalışkan olduğunu kaydetti. Çetin, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde, bugün için, hava çok iyi... Özgür Bey çok çalışkan... Yerinde duramıyor" sözlerini kaydetti.

Çetin ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu ile yakın zamanda görüşeceğini de belirtti.