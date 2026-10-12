Hiranur Aygar davasında yeniden yargılama: Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi!

Mersin’de, arkadaşlarının aracında ruhsatsız ateşli silahla vurularak hayatını kaybeden Hiranur Aygar’ın (16) ölümüne ilişkin davada sanık Hüseyin Arda Ş. (19), çocuğu olası kastla öldürme suçundan müebbet hapis, ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cinayet sırasında araçta bulunan Mustafa Z. (27) ve Nazmi Ç. (20) ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 ay hapis cezası aldı; hükmün açıklanması geri bırakıldı. İki sanık da tahliye edildi.

Üst mahkemenin kararı bozmasının ardından dava yeniden Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi'nde görüldü. Duruşmaya Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi ve Çocuk Hakları Merkezi de katıldı.

SANIKLAR TEKRAR DİNLENDİ

Yeniden yapılan yargılamada sanıklar tekrar dinlendi, tarafların beyanları alındı.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ!

Savcı, mütalaasında Hüseyin Arda Ş. hakkında yerel mahkemenin verdiği müebbet hapis cezasının kaldırılmasını ve sanığın doğrudan kastla öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Savcı, diğer iki sanık hakkındaki itirazların reddedilmesini ve yerel mahkemenin bu sanıklar yönünden verdiği kararın usul ve yasaya uygun olduğunun kabul edilmesini talep etti.

"ÜÇ SANIK TARAFINDAN KASTEN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRÜYORUZ"

Kadın Dayanışma Komiteleri ve Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği gönüllü avukatı Derya Demir, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, davanın başından bu yana Hiranur Aygar'ın üç sanık tarafından kasten öldürüldüğünü iddia ettiklerini belirtti.

Dosyadaki teknik verilerin ve bilimsel raporların bu iddialarını desteklediğini düşündüklerini ifade eden Demir, yeniden yapılan yargılamada mahkeme heyetine ayrıntılı beyanda bulunduklarını söyledi.

'MÜTALAAYI KISMEN OLUMLU BULUYORUZ'

Savcının mütalaasını değerlendiren Demir, Hüseyin Arda Ş. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmesinin kendi talepleriyle örtüştüğünü, ancak diğer iki sanık hakkındaki itirazlarının kabul edilmediğini belirtti.

Demir, “Mütalaayı kısmen olumlu buluyoruz. Sanık Hüseyin Arda Ş. hakkında doğrudan kastla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi bizim isteğimizdi. Ancak diğer iki sanık hakkındaki itirazlarımız, istinaf sebeplerimiz henüz savcı tarafından kabul edilmiş değil” dedi.

Sanık müdafiinin süre talep etmesi üzerine duruşma 19 Ekim saat 13.00'e ertelendi. Demir, bir sonraki duruşmada mahkemenin kararını açıklamasını beklediklerini ifade etti.