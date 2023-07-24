Hiranur Vakfı'ndaki cinsel istimara yeni dava: Vakıf yöneticileri "sahte kemik yaşı raporu"ndan yargılanacak
Ankara Barosu, İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nda 6 yaşındaki kız çocuğunun "evlendirilmesi"ne ilişkin dava sürerken vakfı yöneticileri hakkında “kemik yaşı tespitinde usulsüzlük yapmaları ve suçu bildirmemeleri eylemleri” nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu. Baronun şikayeti ardından iddianame hazırlandı.
Hiranur Vakfı’nın kurucusu ve babası Yusuf Ziya Gümüşel tarafından 29 yaşındaki Kadir İstekli ile 6 yaşında evlendirilen H.K.G.,’nin davası devam ediyor. Ankara Barosu'nun suç duyurusunun ardından bu kez Hiranur Vakfı yöneticileri hakkında iddianame hazırlandı.
Ankara Barosu’ndan yapılan açıklamada, baronun Hiranur Vakfı yöneticileri hakkında, "kemik yaşı tespitinde usulsüzlük yapmaları ve suçu bildirmemeleri" eylemleri nedeniyle suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.
Vakıf yönecileri hakkında, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği ile kamu görevlisinin azmettirilmesi suretiyle resmi belgede sahtecilik" suçlarından iddianame düzenlendi. İstanbul Anadolu 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması 11 Eylül'de görülecek.
Yıllarca cinsel istismara maruz kalan H.K.G.’nın devam eden yargılama sürecinde Hiranur Vakfı Yöneticilerinin de yürütülen soruşturma kapsamında kemik yaşı tespitinde usulsüzlük yapmaları ve suçu bildirmemeleri eylemlerinden dolayı Baromuz tarafından suç ihbarında bulunulmuştur.…— Ankara Barosu (@ankarabarosu) July 24, 2023
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