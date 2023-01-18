Hizb-ut Tahrir, Cumhuriyet gazetesini hedef aldı!

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 20:12

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 20:12

Cumhuriyet; 15 Ocak’ta, Yargıtay tarafından terör örgütü olarak tanımlanmasına rağmen Türkiye’de faaliyetlerine devam eden Hizb-ut Tahrir’in yayın organı Köklü Değişim tarafından Ankara, İstanbul ve Adana’da konferans düzenlediğini gündeme getirmişti. “Toplumsal çöküş, sorunlar ve çözüm” başlıklı ve “Tehlikenin farkında mısınız?” sloganıyla düzenlenen konferanslarda medeni kanun hedef alınmış, hilafet çağrısı yapılmıştı.

Hizb-ut Tahrir’cilerin şehir şehir hilafet çağrısı yapmasını "Yurtsever Hukukçular"dan Mustafa Mert Doğan, “Laiklik uzun zamandır siyaset eliyle toplumsal alandan silikleştiriliyor. Bu silikleşme en çok da siyasal iktidarın, çağdışı düşüncelerini yayma fırsatı kollayan tarikatların ve bahsi geçen örgütlerin işine yarıyor. Laikliğin savunulması bugün Türkiye için en hayati meselelerden biridir” diyerek değerlendirmişti.

Hizb-ut Tahrir Türkiye Medya Bürosu Başkanı Mahmut Kar, dünkü açıklamasında Cumhuriyet gazetesini hedef aldı.

Kar haberimizle ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Bütün bu sorunların kaynağının laik düzen ve kapitalist sistem olduğunu, çözümün ise İslam olduğunu söylediğimizde birileri hemen zıpladı. Yaralarına nasıl bastıysak, çıbanlarını nasıl sızlattıysak, ‘laiklik elden gidiyor, şeriat geliyor’ diye avazları çıktığı kadar bağırmaya başladılar. Kimlerden bahsettiğimizi anlamışsınızdır. Kıymetli Müslümanlar, müzmin İslam düşmanlarından bahsediyorum. Bu ülke ve bu halk için bugüne kadar hiçbir şey yapmamış, halkın değerlerini aşağılamayı görev edinmiş, alışkanlık haline getirmiş cumhuriyetçilerden bahsediyorum. Bilimin arkasına sığınarak İslama saldıran örümcek kafalılardan bahsediyorum. Cumhuriyet gazetesinden, Korkusuz gazetesi, Yeniçağ gazetesi, TELE1 ve diğerlerinden bahsediyorum. Bunların 100 yıldan yaptıkları tek şey Kemalizm kutsaması ve laiklik propagandası. Tabii biz de onların bu kutsadıkları düzeni tartışmaya açınca, üstünü örttükleri o kokmuş, 100 yıllık fosilin çürümüş örtüsünü açınca pis koku ortaya yayıldı. 12-13 yaşında uyuşturucu kullanılmasının sorumlusu sizsiniz, toplumun dörtte birinin alkole müptela olmasının sorumlusu sizin laik düzeniniz dediğimizde, yaşama gayesi kalmamış bu gençliği intihara sürükleyen sizin laik eğitim sisteminiz dediğimizde hemen bize saldırmaya koyuldular.”

Mahmut Kar, açıklamasının devamında konuya ilişkin görüş aldığımız Yurtsever Hukukçuları da hedef gösterdi.