HKP'den TRT'nin Rıdvan Dilmen açıklamasına tepki

20 Eylül 2021 Pazartesi, 09:14

Spor yazarı Orhan Yıldırım, TRT ile anlaşan Rıdvan Dilmen’e aylık 710 bin TL, yıllık ise 8,5 milyon TL verileceğini iddia etmişti. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları iddianın araştırılması için spor yorumcusu Rıdvan Dilmen ve TRT yöneticileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Halkın Kurtuluş Partisi’nin suç duyurusunun ardından maaş iddialarına TRT ve Rıdvan Dilmen yanıt verdi. TRT ve Dilmen’in açıklamasının ardından HKP Genel Merkezi açıklama yayınlayarak sert tepki gösterdi.

HKP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamanın satırbaşları:

Partimiz; basında yer alan haberler doğrultusunda Kamu Kurumu olan TRT’nin AKP’li yöneticilerinin Şeytan Rıdvan Dilmen ile yaptığı anlaşma karşılığında, Rıdvan Dilmen’e aylık 710 bin, yıllık 8,5 milyon TL tutarında ödeme yapılması iddiaları nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu. Bu suç duyurumuzun Sosyal Medyada ve kamuoyunda geniş yankı bulması kamu malını peşkeş çeken TRT Yöneticilerini ve bu peşkeşten nemalanan Rıdvan Dilmen’i oldukça rahatsız etmiş. O kadar rahatsız etmiş ki TRT Yöneticilerini ve Rıdvan Dilmen’i; bir panik havası sarmış. Suçluluk telaşıyla birbirlerinden habersiz yaptıkları açıklamalar da açıklamalar arasındaki tutarsızlıklar da suç duyurumuzun ne kadar yerinde olduğunu, TRT Yöneticilerinin ve Rıdvan Dilmen’in suçüstü yakalandıklarını gösteriyor.

“HALKIN PARASININ HESABINI SORAN ÇIKINCA MI SİYASETE MALZEME OLUYOR”

Soru 1: Yalana dayalı algı operasyonları sistematik ise, demek ki dizgeli, yöntemli, düzenli bir “saldırı” söz konusu. Yani yeni değil bu saldırı, öncesi de var. E o zaman soru 2: Bugüne kadar niye beklediniz? Ya da niye şimdi harekete geçme ihtiyacı duydunuz? TRT’den el cevap: “Siyasete malzeme edil”miş. Bre kamu malı yiyiciler, kamu malını peşkeş çekenler; siz halkın vergileriyle kurulan, yayın yapan, Halka tarafsız hizmet götürmesi gereken TRT’yi AKP’giller siyaseti için kullanırken sesiniz çıkmıyor, her türlü olanağı AKP’giller ve yandaşlarının emrine sunuyorsunuz, o zaman siyasete malzeme olmuyor da halkın parasının hesabını soran çıkınca mı siyasete malzeme oluyor. Yapmayın o zaman, dağıtmayın sizin olmayan paraları, asgari ücretin 8 bin TL olduğunu sanacak kadar ülkesinden, vatanından, vatandaşın durumundan bihaber bir Rıdvan Dilmen’e.

“AÇIKLAYIN RAKAMLARI SİZ DE RAHAT EDİN KAMUOYU DA RAHATLASIN”

TRT Yöneticileri suçluluk telaşıyla debelendikçe batıyorlar, battıkça debeleniyorlar. Yahu ödediğiniz rakamların gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoksa açıklayın rakamları siz de rahat edin kamuoyu da rahatlasın. “Haksız bir şekilde ithamda bulunan kişilerin hayal ürünü” ise gösterin anlaşmayı, anlaşmanın tutarını ve ödeme belgelerini olay hayal ürünü olmaktan çıksın. Hayal gördüğünü iddia ettiklerinizi “utandırın”, “uykuda imişiz, hayal görmüşüz, meğer gerçek değilmiş” dedirtin. Akıl ve mantık dışı ise Rıdvan Dilmen’e ödediğiniz aylık 710 bin, yıllık 8,5 milyon TL, gelin bir akıllılık yapın bu kadar değil şu kadar ödüyoruz deyin, size iftira edenler desin “ne kadar mantıksız davranmışız”. Ama yok bunu yapamıyorsunuz, gizliden fırıldak çevirmeye alıştınız. Asgari ücretin 2.825 TL 90 Kuruş olduğu ülkemizde, (Rıdvan Dilmen’in sandığı gibi 8 bin TL değil) açıklayacağınız rakamların, 2-3 lak lak karşılığında ödeneceğini, tepki toplayacağını hesap edersiniz. O kadar da akılsızlık yapmazdınız.

“TRT’Yİ İTİBARSIZLAŞTIRAN ASIL SİZSİNİZ”

Bu ve benzeri yolsuzluk, peşkeş, kamu malı aşırıcılık, zimmet, irtikap ve bilcümle kamuya karşı işlenen suçların hesabını sormak, sizin gibilerin itibarsızlaştırdığı kurumların itibarını yeniden inşa edebilmek içindir HKP’nin suç duyuruları. İtibarsızlaştıran sizsiniz asıl. Yok, öyle yağma. Halkın sırtından ödeyin paraları, yağmalayın kamu kurumunu, yandaş “sporculara”, “sanatçılara”, “gazetecilere”, “yazarlara” peşkeş çekin, TRT ekranlarını AKP’gillerin borazanı hale getirin, ondan sonra foyanız ortaya çıkınca saldırın. Sizlerin TRT’ye verdiği zararı şu ana kadar hiç kimse veremedi. TRT’yi, AKP’gillerin Halk Düşmanı siyasetine alet eden asıl sizlersiniz.

“HANGİNİZ DOĞRU SÖYLÜYOR? PARA ALIYOR MU ALMIYOR MU?”

TRT ve Rıdvan Dilmen’in açıklamaları arasında çelişki olduğu vurgulanan açıklamada, “Açıklamalardaki çelişkiyi gördünüz mü? Panikle birbirlerini nasıl da yalanlıyorlar ve açık düşüyorlar. TRT; rakam bu kadar yüksek değil, “gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan rakamlar” diye açıklama yapıyor. Yani ortada bir rakam var. Rıdvan Dilmen de diyor ki; “1 TL para almadım.” Hanginiz doğru söylüyor? Para alıyor mu almıyor mu? Anlaşma var mı yok mu?” ifadelerine yer verildi.

“AKLINA YENİ Mİ GELDİ TRT İLE OLAN GÖNÜL BAĞI”

TRT; “yorumcularımız çok büyük fedakârlıkta bulunarak ve gönül bağını önceleyerek TRT ekranlarında program yapmaktadırlar” diyor. Şimdi nasıl çok büyük bir fedakârlıkta bulunmuş Rıdvan Dilmen, açıklayın. Gönül bağını önceleyerek program yapmaya başlamışsa aklına yeni mi geldi TRT ile olan gönül bağı. O zaman sormazlar mı adama, şu ana kadar niye özel TV’lerde boy gösterdi, diye? Burada Halkımızın bu tür durumlarda söylediğini söyleyelim: “De gedin yav!” O kaymağı bırakıp gelmesi, siz TRT Yöneticilerinin Rıdvan Dilmen’e baklava üstü kaymak sunmanızdan olmasın?

“TAPTIKLARI PARA TANRISIDIR”

Halkın Kurtuluş Partisi olarak bizler Türkiye Devrimi’nin önderi Hikmet Kıvılcımlı’nın öğrencileriyiz. Tefeci-Bezirgân Sermayenin günümüzdeki siyasi temsilcisi AKP’giller’in içyüzünü çok çok iyi biliriz. Çünkü biz AKP’giller’in temsil ettiği Ortaçağcı zihniyetin içyüzünü keşfeden bir Önderin devamcılarıyız. AKP’giller’in en tepesinden en aşağıdaki bürokratına, sporcusuna, sanatçısına kadar taptıkları tanrı Para Tanrısıdır. Paranın kokusunu almadan, ortada bir nemalanma, bir ikbal görmeden adım atmazlar. O yüzden hiç kimse “gönül bağı”ymış, “fedakarlık”mış, “ekmeğini yedim”miş teranelerini yutturmaya kalkmasın. Yemezler. “Hülooğğ”cularınız, kör, sersem olabilirler ama biz değiliz. Emekçi halkımız kör, sersem değil.

TRT’nin yayın ilkelerinden uzaklaştığına dikkat çekilen açıklamada, “TRT’yi ilkelerinden saptırdınız. Ne tarafsızlık, ne doğruluk bıraktınız. Tek yönlü, taraf tutan yayıncılığınızla TRT’yi AKP’nin, yandaşlarının inanç ve düşüncelerinin menfaatlerine alet ettiniz. AKP’giller’in siyasi ekranı oldunuz. Elbette bu devranınız hep böyle dönmeyecek. O ekranlar, o radyolar yeniden TRT’nin, unutulan, unutturulan yayın ilkelerine yani özüne dönecek. O günler gelecek. Ortaçağ karanlığınızla kararttığınız ekranlar yeniden aydınlanacak” ifadelerine verildi.