HKP’nin Çankaya adayı Ayça Okur: ‘Ülke AKP’gillerden temizlenmeli’

Yayınlanma: 27.03.2024 - 18:36

Güncelleme: 27.03.2024 - 18:36

HKP (Halkın Kurtuluş Partisi) Çankaya Belediye Başkan Adayı avukat Azime Ayça Okur, adaylığına ilişkin Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı. Nasıl bir belediyecilik istediklerine dair konuşan Okur, “Bizim anlayışımız halkçı belediyecilik anlayışı. Halk için halkla birlikte ve bizzat örgütlü halk tarafından yönetilen bir yerel yönetim anlayışına sahibiz. Bu anlamda mahallelerden başlayarak ranta ve vurguna, hırsızlığa, yolsuzluğa son verecek ve halkın katılımıyla gerçekleştirilecek bir yönetim anlayışı benimsiyoruz” diyerek seçildikleri takdirde belediyedeki ortalama işçi maaşı üzerinden ücretlendirileceklerini söyledi.

‘BIÇAKSIRTI BÖLGELERDE CHP’Yİ DESTEKLİYORUZ’

Çankaya’nın önemini laiklik ve Kuvayı Milliye ruhuna vurgu yaparak açıklayan Okur, seçmenlerin sandığa küstüğünü belirterek “İnsanların sandığa gitmekten imtina ettiklerini görüyoruz ama bu hakka sonuna kadar sahip çıkmalı ve haklarımız için, öncelikle kadın hakları için bu sandığa giderek ülkemizin yüz yılın felaketi olan AKP’gillerden temizlenmesine doğru bir adım atmalıyız. Bizim de çorbada tuzumuz bulunmalı diyoruz. Bu yüzden de Çankaya’da ve birimlerde tüm yerellerde yurttaşların oylarını bekliyoruz. Biz CHP ile AKP’nin bıçaksırtı olduğu yerlerde aday çıkarmadık. CHP adayını destekleyeceğiz ama Çankaya’da böyle bir risk görmedik” dedi.

‘ÇOCUKLARA HER GÜN ÜCRETSİZ SÜT DAĞITILACAK’

Çankaya halkına vaatlerini kısaca açıklayan Okur, özetle şunları söyledi:

“Çankaya, Ankara’nın merkezi olması anlamında düzenlenebilecek bir alan. Fakat trafik sorunu çok fazla, kentsel dönüşüm sorunları yaşıyor insanlarımız. Müteahhitlere verilen rantlar, çekilen peşkeşlere son vereceğiz. İnsanların barınma sorunlarını Çankaya’da ortadan kaldıracağız. Yeşil alan çok daha fazla olacak. Çünkü AKP’gillerin anlayışında doğaya düşmanlık var. Kira, ısınma, aydınlatma, su ve iletişim masrafları gibi sorunlar var. Çankaya merkezinde üniversiteli gençlerimiz çok fazla. onların öğle yemeklerinde beslenme masrafları karşılanacak, üreticilerle tüketiciler arasındaki aracıları ortadan kaldırarak kooperatifler aracılığıyla ucuz beslenme ve barınma olasılığı sağlanacak. Gençler için ulaşım, yaşlılar için ise sağlık konusunda kolaylıklar sağlanacak. Çocuklara her gün ücretsiz bir litre süt dağıtılacak”