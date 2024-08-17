'Hoca efendi' demişti, o şimdi rektör

Yayınlanma: 17.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.08.2024 - 09:03

Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Çukurova Üniversitesi’ne rektör olarak atandı. 2018-2023 yılları arasında Polis Akademisi Başkanlığı Başkan Yardımcısı olarak da görev alan Beriş’in sosyal medya hesabından geçmişte yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

12 Eylül 2010’da yapılan anayasa referandumuna destek veren Beriş, karşı çıkanlara ilişkin “Sivil vesayetten bahsedenler inşallah askeri vesayet altında kalırlar diyecem onlarla biz de yanacağız” iletisini yazdı.

“Çözüm süreci kırmızı çizgimdir” diyen Beriş, Fethullah Gülen için “Hocaefendi” tabirini kullanırken “Hâlâ Gezi’nin şiddetini görmezden gelip yapılanları demokrasi arayışı olarak gösterenler! Adeviyye Meydanı size ne anlatıyor” sözleriyle Gezi Parkı’na destek veren yurttaşlara gözdağı vermişti.