Hollanda’da CHP Kurultayı’nın iptaline karşı protesto: 'Bu tartışmanın amacı hukuk değildir'

CHP Hollanda Birliği ve Gençlik Kollarınca, Amsterdam Dam Meydanı’nda düzenlenin mitingde, CHP Kurultayı’nın iptali ve sonrasında yaşananlar protesto edildi.

Mitingde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e destek mesajları verildi, kurultaya yönelik tartışmaların demokrasiye, hukuk devletine ve halk iradesine müdahale olduğu vurgulandı.

Mitinge, CHP Hollanda Birlik Başkanı Murat Han Gedikli, Demokrat İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) Başkanı Nuri Karabulut, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Nederland temsilcisi Enes Martin, CHP Hollanda Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Arif Uluer, CHP Hollanda Gençlik Kolları Başkanı Ilgın Demirkır ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"BU TARTIŞMANIN AMACI HUKUK DEĞİLDİR"

Mitingde konuşan CHP Hollanda Birlik Başkanı Murat Han Gedikli, yaşanan sürecin yalnızca CHP’yi değil, Türkiye’deki demokratik sistemi hedef aldığını savundu.

Gedikli, “Bugün burada bir parti meselesini değil, Türkiye’nin geleceğini, hukukun üstünlüğünü ve halkın iradesini savunuyoruz. Siyaseti yargı eliyle dizayn etmeye yönelik girişimleri kabul etmiyoruz. Mutlak butlan gibi hukuki kılıflarla yürütülen bu tartışmaların amacı hukuk değildir” dedi.

Kurultayın meşruiyetinin halk iradesinden geldiğini belirten Gedikli, hukukun baskı aracı haline getirilmesinin hukuk devletiyle bağdaşmadığını belirtti. CHP’ye yönelik girişimlerin yarın diğer siyasi partilere de yönelebileceğini söyleyen Gedikli, Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz ve gençlerin gelecek kaygısına dikkati çekerek, demokrasiye yönelik müdahalelerin ülkeye ağır bedeller ödettiğini dile getirdi.

CHP’nin Cumhuriyet’in kurucu iradesi olduğunu belirten Gedikli, "Genel Başkanımız Özgür Özel’in ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun yanındayız. Partimizin birliğini ve halkın iradesini savunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Adaletin olmadığı yerde ekonominin ve umudun zayıflayacağını, CHP’nin köklerinin Kurtuluş Mücadelesi’ne dayandığını belirten Gedikli, “Korku iklimi yaratmak isteyenlere karşı susmayacağız, geri adım atmayacağız” dedi.

CHP Hollanda Gençlik Kolları Başkanı Ilgın Demirkır da “Teslim Olmayacağız” başlıklı bildiriyi okudu. Bildiride, CHP’ye yönelik yargı süreçlerinin halk iradesine müdahale olduğu savunularak, bunun demokrasiye yönelik bir kuşatma anlamına geldiği ifade edildi.

Demirkır, “AKP gericiliğine, halkın egemenliğini gasp eden kayyım düzenine ve baskılara geçit vermeyeceğiz” dedi. Ana muhalefeti etkisiz hale getirme girişimlerine karşı mücadele edeceklerini belirten Demirkır, siyasi hesaplaşmanın yargı yoluyla değil, sandıkta gerçekleşeceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na ve “adalet talep eden milyonlara” destek verdiklerini dile getiren Ilgın Demirkır, “Yaşasın hürriyet, kahrolsun istibdat” diye konuştu.