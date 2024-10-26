HPV aşılarına da zam geldi

Yayınlanma: 26.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.10.2024 - 04:00

Erken yaşlarda HPV aşısı olmak rahim ağzı kanserine yakalanma riskini azaltıyor. Ancak HPV aşısı ulusal aşı programı içinde yer almıyor. Önceki gün Resmi Gazete’de yayımlanan ve ilaçlara gelen kur zammının ardından HPV aşısının bir dozu 3 bin 230 liradan 3 bin 993 liraya yükseldi. Aşı, yaş grubuna göre 1-3 doz arasında değişiyor. 9-14 yaş için 2 doz (8 bin TL), 15 yaş üstüne ise 3 doz (12 bin TL) uygulanan aşıya ulaşım zamların ardından daha da zor hale geldi.

‘AÇLIKTAN ÖLMEMEYE ÇABALIYORLAR’

HPV aşına erişime ilişkin İstanbul Tabip Odası Kadın Komisyonu adına doktor Asya Altun ile konuştuk. Türkiye’de kadınlarla yapılan çalışmalarda, en az yarısının HPV’den haberdar olduğunu, taramalar yaptırdığını fakat aşılanmanın yüzde 10’u bile bulmadığına dikkat çeken Altun, “Asgari ücretin 17 bin lira olduğu ülkemizde üç doz HPV aşısı 12 bin lirayı bulmaktadır. İnsanlar açlıktan ölmemeye çaba harcarken henüz yakalanmadığı ölümcül kanser için tabii ki bütçe ayıramaz” dedi. Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aşının ulusal takvime alınacağına ilişkin açıklamasının üzerinden iki yıl geçtiğini hatırlatan Altun, “Sosyal belediyecilik anlayışı ile 26 yaş altındaki kadınlara ücretsiz aşılama kampanyalarının düzenlendiğini görüyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın desteği ile diğer belediyelere örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Serviks kanserinin uzun dönem takip ve bakımla beraber tedavi maliyetlerine göre HPV aşısının daha az maliyetli olduğunu gösteren çalışmalar mevcut” ifadelerini kullandı.