HSK'den kritik atamalar... İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti: Akın Gürlek'in 'vekili' Fatih Dönmez, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda organize suçlardan sorumlu Başsavcıvekili Fatih Dönmez, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı oldu.
HSK kararnamesine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fatih Dönmez, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı Harun Bulut getirildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş ise Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı.
1 YIL SONRA ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCISI OLDU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Akın Gürlek’in 2 Ekim 2024 tarihinde atanmasının ardından; İstanbul Adliyesi’ne atanan Cumhuriyet Başsavcıvekili Fatih Dönmez, Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu ile Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundan sorumluydu.
Dönmez, 1 yıllık görev süresinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.
FATİH DÖNMEZ, İBB SORUŞTURMASINI YÜRÜTÜYORDU
Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Fatih Dönmez aynı zamanda İBB’ye yönelik soruşturmayı da yürütüyordu.
Dönmez’in yerine atandığı Zafer Koç, 28 Haziran 2024 tarihinden bu yana Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapıyordu.
Koç, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.