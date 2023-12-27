HSK'ye 'Adnan Oktar' başvurusu: O hakimlere yurtdışına çıkış yasağı istenildi

Yayınlanma: 27.12.2023 - 17:27

Güncelleme: 27.12.2023 - 17:27

Adnan Oktar mağdurlarının avukatı Eser Çömlekçioğlu, Adnan Oktar grubuyla irtibatı olduğu öne sürülen ve haklarında yargılama izni verilen hakim ve savcılar için görevden uzaklaştırılma ve yurtdışına çıkış yasağı istedi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi'ne yapılan başvuruda, ilgili hakim ve savcıların "yargılamadan ve yargılama neticesinde haklarında verilecek karardan bahisle yurtdışına kaçma şüpheleri bulunduğu" belirtildi.

Daireye yapılan başvuruda "Gelinen noktada şüpheli yargı mensuplarının haklarında somut deliller neticesinde yürütülecek yargılamanın tamamlanmasına kadar geçen sürede görevde kalmaları kabul edilemez bir durumdur. Dairenizce de takdir edileceği üzere haklarında böylesi ağır bir suç ithamı ve devamında tespit edilen somut hususlar var iken bu kişilerin yurtdışına kaçmaları kamunun adalete olan güvenini sarsacak ve adaletsiz bir süreç yürütülmesine, ileride telafisi imkânsız zararların meydana gelmesine sebebiyet verecektir" ifadeleri kullanıldı.

Başvuru dilekçesinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi başkanı eski başkanı Reyhan Yaman, üyeler Ahmet Mahnaoğlu, Derya Bayburtluoğlu ve daire eski savcısı Ali Parlar, eski İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı vekili Önder Yaman hakkında ivedilikle yurtdışı çıkış yasağı kararı verilmesi talep edildi.

Adnan Oktar davasında sanıklara tahliye kararı veren İstanbul 1. Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Reyhan Yaman ve eşi Başsavcı Önder Yaman, HSK Güz Kararnamesi'yle düz hakim olarak görevinden alınmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Önder Yaman Bakırköy Adliyesi’ne düz savcı olarak atanmış, eşi Reyhan Yaman da aynı adliyeye düz hakim olarak atanmıştı.