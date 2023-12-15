AKP’li Mücahit Birinci’den Adnan Oktar davasına ‘müdahale’ iddiası
AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci, Adnan Oktar’ın yargılandığı davada müdahale ve baskı yapıldığı iddiasını ortaya attı. AKP’li Külünk “Böyle bir konuya dahi müdahale eden mi var? Hayırdır” diye sordu.
AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci, suç örgütü lideri Adnan Oktar’ın yargılandığı davayla X hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Birinci “Kamuoyu vicdanında da mahkum olan, yargı kararı ile de bunun tescillendiği, İsrail ve Netanyahu işbirliği delillendirilmiş olan, bana göre Türkiye’deki en tehlikeli suç örgütlerinden biri Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davasına ve mevcut HSK soruşturmasına, her kim/kimler müdahale ediyorsa, her kim/kimler baskı uyguluyorlarsa bilmeliler ki, karşılarına aziz milletimizi ve bu ülkenin şerefli evlatlarını alıyorlar” dedi.
Birinci “Takipçisi olduğumuz işi yarım bıraktığımız vaki değil. Türkiye’nin, milletimizin ve çocuklarımızın menfaatinin tersine olan her hadisenin karşısında bedenimizi siper etmeye kararlılıkla devam edeceğimiz bilinmeli” ifadesini kullandı.
Kamuoyu vicdanında da mahkum olan, yargı kararı ile de bunun tescillendiği, İsrail ve Netanyahu işbirliği delillendirilmiş olan, bana göre Türkiye'deki en tehlikeli suç örgütlerinden biri Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davasına ve mevcut HSK soruşturmasına, her kim/kimler…— Mücahit Birinci (@birincimucahit) December 15, 2023
‘MÜDAHALE EDEN Mİ VAR? HAYIRDIR’
Eski AKP Milletvekili ve İBB Başkan aday adayı Metin Külünk, Birinci’nin paylaşımını alıntıladı ve şöyle yazdı:
"Sayın @birincimucahit böyle bir konuya dahi müdahale eden mi var? Hayırdır?"
Sayın @birincimucahit böyle bir konuya dahi müdahale eden mi var?— Metin KÜLÜNK (@mkulunk) December 15, 2023
Hayırdır. https://t.co/AxRofgoZ7K
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