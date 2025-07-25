HÜDA PAR'dan İsrail protestosunda Burger King’e saldıranlara verilen cezaya tepki: 'Adalet duygusunu zedeleyen bir karar olarak görüyoruz'

HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanlığı, geçen yıl çeşitli sivil toplum kuruluşu tarafından İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen eylemde bir grubun Burger King’e düzenlediği saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 2 kişiye 4’er yıl hapis cezası verilmesine ilişkin açıklama yaptı. HÜDA-PAR Diyarbakır İl Başkanlığı’nca “Gençlerimizin yanındayız” başlıklı yapılan yazılı açıklamada, şöyle dendi:

"İsrail’in Gazze’de bir hastaneyi hedef alarak yüzlerce masum sivili katlettiği o karanlık gecede, yaşanan insanlık dramına tepki olarak Diyarbakır’da kapalı Siyonist İsrail destekçisi Burger King şubesine torpil atan iki gencin, 4’er yıl hapis cezasına çarptırılması vicdanları derinden yaralamıştır. HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanlığı olarak bu cezayı hukuki bir ölçülülükten uzak, toplumsal duyarlılığı göz ardı eden, adalet duygusunu zedeleyen bir karar olarak görüyoruz.

‘'BU DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’'

Söz konusu gençlerin eylemi, cana ya da mülke yönelik ciddi bir tehdit oluşturmadığı gibi, işgalci İsrail’e karşı duyulan öfkenin ifadesinden ibarettir. Hiçbir kimse, bir halkın yaşadığı vahşet karşısında sessiz kalmak zorunda değildir. Bu duyarlılığı suç saymak, gençlerimizin adalet ve zulüm karşısındaki hassasiyetlerini bastırmaya çalışmak anlamına gelir. Bugün, Gazze'de yaşanan soykırıma karşı sessiz kalanların vicdani sorumluluğunu konuşmamız gerekirken, bu vahşete tepki gösteren gençlerin ağır cezalara çarptırılması kabul edilemez. Bu bağlamda, hukukun amacının caydırıcılık değil adalet ve toplumsal barış olduğunu hatırlatıyor, verilen bu cezanın yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Gençlerimizin yanındayız. Bu davanın takipçisi olacağız.”