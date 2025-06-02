HÜDA PAR'dan TBMM Başkanlığı için Numan Kurtulmuş'a destek: 'Bizim de adayımızdır'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı
Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Meclis’teki odasında ziyaret etti.
Numan Kurtulmuş'a AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve AKP
Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta; Yapıcıoğlu'na ise HÜDA PAR Gaziantep
Milletvekili Şehzade Demir ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç eşlik etti.
“DESTEĞİMİZ KENDİSİNEDİR”
Görüşmenin ardından konuşan Yapıcıoğlu, yarın yapılacak olan
Meclis Başkanlık seçiminde Kurtulmuş'u destekleyeceklerini belirterek,
"Yeni bir başkanlık seçimi yapılacak. Yeniden kendisi AK Parti’nin ve
MHP’nin ilan edilmiş adayıdır. Aynı zamanda HÜDA PAR’ın da adayıdır. Destek
talebi için bize geldi. Desteğimiz kendisinedir. Biz ilk turdan itibaren
oylarımızla kendisini destekleyeceğiz. Memleket meselelerinin bir kısmını,
yakın tarihte gündemde olan meselelerin bir kısmını da konuştuk. Bunlarla
ilgili faydalı bir görüşme oldu, fikir alışverişinde bulunduk" ifadelerini
kullandı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş ise görüşmeye ilişkin şunları
söyledi:
''TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerden sonra grubu
bulunmayan partilerle ilgili de ziyaretlerimizi HÜDA PAR’ı ziyaret ederek
başlattık. Türkiye’nin genel meseleleri, özellikle son süreçte Türkiye’nin en
önemli gündem maddelerinden birisi olan iç kalenin tahkim edilmesi bakımından,
Türkiye’de barışın, huzurun, kardeşliğin temin edilmesi bakımından fevkalade
önemli olan Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili karşılıklı fikir teattisinde
bulunduk.
Aynı zamanda önümüzdeki dönemde TBMM’nin çalışması, bu
çalışmalarda takip edilecek usul, yöntemler ve Terörsüz Türkiye ile ilgili
oluşturulacak komisyonla ilgili fikirlerini ve değerlendirmelerini alma imkanımız
oldu. TBMM 28. Dönem Başkanlığının ikinci dönemi için de desteklerini talep
ettik. Destekleri dolayısıyla kendilerine çok teşekkür ediyorum.
TBMM çalışmalarının Türkiye demokrasisinin standartlarını
yükselten, Türkiye’de barışa, huzura, kardeşliğe katkı sunan bir çalışma düzeni
içerisinde olmasını önümüzdeki dönemde olmasını temenni ediyorum. Grubu olmayan
diğer siyasi partilerden randevu talep ettik. Bir kısmı Ankara’da olmadığı için
bugün telefonla görüşmelerimiz oldu iki değerli genel başkanla. Burada
olamayacakları için onlarla görüşmelerimizi fiilen gerçekleştiremedik."