HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, karma eğitim hedef aldı, müfredatın değişmesini istedi

Yayınlanma: 29.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 29.08.2023 - 04:00

“Hizbullah terör örgütü değildir” açıklamalarıyla bilinen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, partisinin Mardin Kızıltepe örgütünün kurultayında zorunlu eğitimin çocuklar için uygun olmadığını iddia etti. “Bizim mutlaka müfredatımızı sil baştan gözden geçirecek bir eğitim devrimine ihtiyacımız var” diyen Yapıcıoğlu, karma eğitimi hedef alarak “Özellikle karma eğitimin devam ettiği okullarda gençler birbirini taciz edebilirler. Bunun sorumlusu onları o hale düşürmeye adeta teşvik eden, zorlayan eğitim sistemidir” diye konuştu. Öte yandan HÜDA PAR milletvekili Faruk Dinç’in de “Ülkemizde karma eğitimin dayatılması, eğitimin ideolojiye kurban edilmesidir. Bu deli gömleğini ne zaman çıkaracağız?” ifadeleri ise gündemdeki yerini koruyor.

‘KARANLIK BİR KURNAZLIK’

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, iktidarın gerici yapılara alan açtığını belirterek “İkidarın kamu otoritesi ve kaynağı ile desteklediği bu tür gerici yapılar Cumhuriyet alerjisini her yerde cesurca sergiliyor. Bu söylemlerin asıl nedeni Cumhuriyet karşıtlığı ve Atatürk düşmanlığıdır” dedi.

“Kız çocuklarının eğitimi, gerici niyetlere alet edilmeye çalışılıyor. Karanlık bir kurnazlık sergileniyor” diyen Özbay şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanıyla, dinle ve iktidarla ilgili en ufak söz söyleyene soruşturma açılırken Cumhuriyete, Atatürk’e ve devrimlerine her türlü hakaret serbest oldu. Bu durumun faili iktidarın yönetsel anlayışı ve zihniyetidir” ifadelerini kullandı.

‘GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ’

CHP Milletvekili Gamze Taşcıer de HÜDA PAR’ın Türkiye’yi “Afganistan karanlığına” dönüştürmek istediğini belirterek, “Bu aklın talebi, kadınların toplumsal hayattan izole edilmesi. Bu aklın ardında, kadınlar görünür olmazsa taciz, tecavüz olmaz mantığı yatıyor. Bizleri hayattan koparmak isteyenlere karşı tek bir santim bile geri adım atmayacağız” dedi