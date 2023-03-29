HÜDA PAR’ın programındaki maddeler yurttaşlık haklarını hedef alıyor: Kadın evinde oturmalı, çalışmamalı
14 Mayıs’ta Erdoğan’a desteğini açıklayan HÜDA PAR’ın parti programında yer alan görüşler tartışmalara neden oldu. İşte Cumhuriyet’in üniter yapısı, laik eğitim sistemi ve yurttaşlık haklarını hedef alan o maddeler…
Seçimlerde Cumhur İttifakı’nı destekleyen HÜDA PAR’ın parti programındaki görüşler Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısını, laik eğitimi ve yurttaşların kişilik haklarını hedef alıyor. İşte o maddeler:
1 - Medreselere diploma
HÜDA PAR’ın parti programında 1924’te çıkarılan Tevhidi Tedrisat Kanunu sonrası kapatılan medreselere ilişkin de maddeler yer alıyor. Prdgramda şu ifadeler yer alıyor: “Medrese eğitiminde geçen süre zorunlu eğitim süresinden sayılmalı. Buralardan mezun olan öğrencilere denklik diploması verilmelidir.”
2 - Özerklik uygulanabilir
HÜDA PAR’ın ulus devlet anlayışına eleştirel tavrı biliniyor. Parti programında yerel yönetimlerle ilgili kısımda “Eyalet sistemi, özerklik, federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilmelidir.” ifadeleri yer alıyor.
3 - Özür dilenmeli
HÜDA PAR programında Cumhuriyet karşıtı dinci isyan nedeniyle İstiklal Mahkemeleri tarafından idam edilen Şeyh Sait’le ilgili ifadeler de yer alıyor. Söz konusu ifadeler şöyle: “Başta Şeyh Sait olmak üzere Kürt âlimlerine zulmedildiği resmen kabul edilmeli, özür dilenmelidir.”
4 - Karma eğitim olmaz
Partinin programında laik eğitim anlayışına ilişkin de karşıt ifadeler yer alıyor. Zorunlu karma eğitimden vazgeçilmesi gerektiğine vurgu yapılan parti programında, “Kur’an-ı Kerim, Arapça, hadis, ilmihal ve siyer dersleri ilköğretim birinci sınıftan itibaren ders olarak okutulmalıdır. Bu alanda çalışma yapan sivil kuruluşların önündeki engeller kaldırılmalıdır”. Camilerin eğitimdeki fonksiyonundan azami derecede istifade edilmelidir” ifadeleri yer aldı.
5 - Kadının önceliği evi
Partinin programında kadınlarla ilgili şu ifadeler yar alıyor: “Geçim yükümlülüğünü erkeğin yüklenmeli, kadın için önceliğin evi olması gerektiğine inanmaktayız.”
6 - İmam nikâhı suç değil
İmam nikahının suç olmaktan çıkarılması gerektiğine vurgu yapılan parti programında, “Aile kurumunun kutsallığını ortadan kaldıran sapık ilişkiler toplum ve devlet tarafından meşru kabul edilemez” denildi.
7 - Zina suç sayılsın
Programda evlilik dışı ilişki de hedef alındı. “Zina yeniden suç olarak tanımlanmalıdır” ifadeleri yer alan programda bunun insani bir hak olduğu vurgulandı
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