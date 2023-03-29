HÜDA PAR’ın programındaki maddeler yurttaşlık haklarını hedef alıyor: Kadın evinde oturmalı, çalışmamalı

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 04:00

Seçimlerde Cumhur İttifakı’nı destekleyen HÜDA PAR’ın parti programındaki görüşler Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısını, laik eğitimi ve yurttaşların kişilik haklarını hedef alıyor. İşte o maddeler:



1 - Medreselere diploma

HÜDA PAR’ın parti programında 1924’te çıkarılan Tevhidi Tedrisat Kanunu sonrası kapatılan medreselere ilişkin de maddeler yer alıyor. Prdgramda şu ifadeler yer alıyor: “Medrese eğitiminde geçen süre zorunlu eğitim süresinden sayılmalı. Buralardan mezun olan öğrencilere denklik diploması verilmelidir.”

2 - Özerklik uygulanabilir

HÜDA PAR’ın ulus devlet anlayışına eleştirel tavrı biliniyor. Parti programında yerel yönetimlerle ilgili kısımda “Eyalet sistemi, özerklik, federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilmelidir.” ifadeleri yer alıyor.

3 - Özür dilenmeli

HÜDA PAR programında Cumhuriyet karşıtı dinci isyan nedeniyle İstiklal Mahkemeleri tarafından idam edilen Şeyh Sait’le ilgili ifadeler de yer alıyor. Söz konusu ifadeler şöyle: “Başta Şeyh Sait olmak üzere Kürt âlimlerine zulmedildiği resmen kabul edilmeli, özür dilenmelidir.”

4 - Karma eğitim olmaz

Partinin programında laik eğitim anlayışına ilişkin de karşıt ifadeler yer alıyor. Zorunlu karma eğitimden vazgeçilmesi gerektiğine vurgu yapılan parti programında, “Kur’an-ı Kerim, Arapça, hadis, ilmihal ve siyer dersleri ilköğretim birinci sınıftan itibaren ders olarak okutulmalıdır. Bu alanda çalışma yapan sivil kuruluşların önündeki engeller kaldırılmalıdır”. Camilerin eğitimdeki fonksiyonundan azami derecede istifade edilmelidir” ifadeleri yer aldı.

5 - Kadının önceliği evi

Partinin programında kadınlarla ilgili şu ifadeler yar alıyor: “Geçim yükümlülüğünü erkeğin yüklenmeli, kadın için önceliğin evi olması gerektiğine inanmaktayız.”

6 - İmam nikâhı suç değil

İmam nikahının suç olmaktan çıkarılması gerektiğine vurgu yapılan parti programında, “Aile kurumunun kutsallığını ortadan kaldıran sapık ilişkiler toplum ve devlet tarafından meşru kabul edilemez” denildi.

7 - Zina suç sayılsın

Programda evlilik dışı ilişki de hedef alındı. “Zina yeniden suç olarak tanımlanmalıdır” ifadeleri yer alan programda bunun insani bir hak olduğu vurgulandı