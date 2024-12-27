HÜDAPAR rahatsız oldu, tiyatro oyunun adı değiştirildi: CHP'li İlgezdi 'Kocamın Karısı' oyununu Meclis'e taşıdı: 'Sözde ‘ahlak bekçilerinin’ lafı ile oyun yasaklanamaz!'

Yayınlanma: 27.12.2024 - 10:26

Güncelleme: 27.12.2024 - 10:26

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda bu akşam sahnelenen Hırvatistanlı yazar Miro Gavran'ın kaleme aldığı ve Serkan Budak tarafından yönetilen “Karımın Kocası” oyunu, 3 gün önce Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) üyeleri tarafından protesto edildi.

Polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi önünü gelen çok sayıda HÜDA-PAR'lı, tekbir getirerek slogan attı.

Oyunun gösterime gireceğinin duyurulmasının ardından HÜDA-PAR Diyarbakır İl Başkanlığı'nca sosyal medyadan şu açıklama yapıldı:

"İlimizde Devlet Tiyatroları tarafından sergilenmek istenen 'Karımın Kocası' adlı ahlak dışı tiyatro oyunu, kasıtlı olarak toplumsal yapımızı ve değerlerimizi hedef almaktadır. Hırvatistanlı bir yazarın kaleme aldığı bu tiyatro, İslami ve ahlaki değerlerimizi alaya almakta ve aşağılamaktadır. Sahabe ve peygamberler şehri olan Diyarbakır’da, İslam’a ve örflerimize aykırı bu tür etkinlikleri düzenleyenler ve destekleyenler art niyet taşımaktadır. Toplumun ahlaki değerlerini hedef alan, bir kadının aynı anda birden fazla erkekle ahlaksızca yaşam sürmesini normalleştirmeye çalışan bu tür projeler, bilinçli şekilde hayata geçirilmektedir. Bu ahlaksız tiyatro gösteriminin ilimizde sergilenmek istenmesi yasal olarak da suçtur. Yetkilileri göreve davet ediyoruz. HÜDA PAR olarak, toplumsal aile yapımızı bozan ve ahlaki değerlerimizi zedeleyen bu tür etkinliklerin her zaman karşısında duracağımızı bir kez daha vurguluyoruz."

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, durumu Meclis gündemine taşıyarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

"KENDİ OYUNCULARINA SAHİP ÇIKAMAYAN BİR DEVLET TİYATROLARI YÖNETİMİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Gamze Akkuş İlgezdi, şunları kaydetti:

"Birileri oyunlar hakkında 'ahlaksız' yorumu yaptığı için bu oyunlar yasaklanacaksa, ismi değiştirilecekse, Kültür ve Turizm Bakanlığına ahlak bekçiliği müdürlüğü kurun da tam olsun!

Şırnak Opera ve Bale Festivali'ne de karşı çıkan festivalin bölgenin manevi ve kültürel yapısıyla çeliştiği, bu tür etkinliklerin gelecek nesillere fayda sağlamayacağı iddiasında bulunan bu partinin şimdi de bir oyunun isminin değiştirilmesine sebep olması kabul edilemez. Sanat özgürdür. Demokratik ülkelerde sözde ‘ahlak bekçilerinin’ lafı ile oyun yasaklanamaz, ismi değiştirilemez. Hırvatistanlı yazar Miro Gavran'ın kaleme aldığı 1991’den beri ülkemizde ve tüm dünyada aynı isimle oynanan tiyatro oyununun isminin değiştirilmesi hakkında Devlet Tiyatroları lütfedip bir açıklama bile yapmıyor. Tehdit edilen oyuncuları arayan, soran bir yönetici dahi yok! Kendi oyuncularına sahip çıkamayan bir Devlet Tiyatroları yönetimi ile karşı karşıyayız maalesef. Biz her zaman ve her şart altında sanatçılarımızın yanındayız."

Akkuş İlgezdi, Bakan Ersoy’a şu soruları yöneltti:

“1- Oyunun ismi neden değiştirilmiştir?

2- Oyunun isminin değiştirilmesine kim ya da kimler karar vermiştir?

3- Devlet Tiyatroları tarihinde kaç tiyatro oyununun ismi değiştirilmiştir?

4- Diyarbakır DT önünde oyunu protesto eden, oyuncuları tehdit eden kişiler hakkında adli mercilere bilgi verilmiş midir?

5- Kültür ve Turizm Bakanlığına ahlak bekçiliği müdürlüğü kurmayı düşünüyor musunuz?"