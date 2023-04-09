AKP'den HÜDAPAR çıkışı

Terör örgütü Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen ve seçimlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı alan HÜDA PAR'dan 4 kişi AKP'nin listesinde yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 18:07
AKP'den HÜDAPAR çıkışı
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AKP'nin milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurumu'na (YSK) teslim etmesinin ardından listede yer alan isimler netleşti.

Terör örgütü Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun İstanbul 3. Bölge'den 4. sıradan aday olması dikkat çekti. Yapıcıoğlu'nun Batman'dan aday olacağı iddia ediliyordu.

BATMAN'I ES GEÇMEDİLER

HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir, AKP listelerinde Gaziantep'ten 6. sırada aday oldu. HÜDA PAR Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı, Batman'da 2. sıradan ve Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç ise Mersin'den 4. sıradan aday gösterildi.




HÜDA PAR AKP milletvekili adayı

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