Hukuk mühendise emanet

Yayınlanma: 27.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.06.2024 - 04:00

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), 2018 yılında Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi adıyla kuruldu, bir ay içerisinde AKP’nin verdiği yasa teklifiyle ismi değiştirildi. AKP’ye yakınlığıyla bilinen ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun kurucusu olduğu üniversite, o günden bu yana akademik kadrolarını tamamlayamadı.

Cumhuriyet, bu konudaki eksiklikleri 12 Mart 2021’de gündeme getirdi. Rektör Hatipoğlu’nun dört fakültenin dekanlığını yaptığı ortaya çıkarıldı. Ayrıca, diş hekimliği ile sağlık bilimleri fakültelerinin dekanlığını Prof. Dr. Zeynep Güngörmüş, hukuk ile mühendislik ve doğa bilimleri fakültelerinin dekanlığını Prof. Dr. Osman Bilgin’in yaptığı haberimizde belirtildi. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan üniversite yetkilileri, “Üniversite yeni kurulduğu için akademik yapılanmasını henüz tamamlamadığını, bu nedenle de üniversitede Rektör Hatipoğlu dahil bulunan üç profesörün imza yetkisi açısından dekan vekilleri olarak görevlendirildiğini” kaydetmişti.

BİR DEĞİŞİKLİK YOK

Ancak üniversitenin mühendislik ve doğa bilimleri fakültesi ile hukuk fakültesinin dekan vekilliğini halen mühendislik mezunu Bilgin sürdürüyor. Bilgin’in kariyerinde hukuk alanına hiç eğilmemiş olduğu ise dikkat çekiyor. Tıp fakültesi ile diş hekimliği fakültesinin de dekan vekilliğini tıp mezunu Mehmet Tarakçıoğlu yapıyor. Tarakçıoğlu’nun akademik kariyerinde diş hekimliği yer almıyor.

DİŞ HEKİMLERİ UYARMIŞTI

Türk Diş Hekimleri Derneği, 2010’da dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’a “yeni açılan diş hekimliği fakültelerinin açılmasının durdurulması” istemiyle mektup göndermişti. Mektupta, yeni diş hekimliği fakültelerinin açılmasına “evet” demenin “diplomalı işsiz yaratmak” ve “milyarlarca liralık değerin boşa gitmesi anlamına geldiği” savunulmuştu.