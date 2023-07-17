Hukukçu Çalıkuşu: AYM, vatandaşı ağır vergi yükünden kurtaran bir karar verecektir

Yayınlanma: 17.07.2023 - 22:51

Güncelleme: 17.07.2023 - 22:51

ÖTV artışının Anayasa’ya aykırı olduğunu söyleyen Çalıkuşu, bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Zam yumruğu diyorduk, yumruk neymiş vergi üzerinden gelen zamlar balyoz gibi inmeye başladı. 15 Temmuz 2023 tarihli Cumhurbaşkanı kararı ile akaryakıta uygulanan ÖTV 5 kat, doğalgaza uygulanan ÖTV 3 kat kadar artırıldı. Cumhurbaşkanı vergileri bu oranda artırma yetkisine torba yasada ÖTV kanununda yapılan değişiklik ile kavuştu. Zaman içinde otomobillere, dayanıklı tüketim mallarına artarak uygulanacak ÖTV vergilerini göreceğiz. Bu kararlar hem ÖTV Kanunu’na hem de Anayasa’ya aykırı."

KANUNUN GEREKÇESİNİ HATIRLATTI

"ÖTV özel istisnai dolaylı vergi türüdür. Amaç gelir sağlamaktan çok sosyal fayda sağlamaktır. ÖTV’nin yürürlüğe girmesiyle, katma değer vergisinin yanı sıra ithalat, imalat veya ilk iktisap aşamasında tek bir dolaylı vergi uygulaması kabul edilmiştir. Kanun gerekçesine göre; ÖTV vergisine tabi mallar için yürürlükten kaldırılan vergi, harç, fon ve payların oluşturduğu yükün muhafazası amaçlanmış, ilave bir vergi yükü doğurmayacak oranlar tespit edilmesine özen gösterilmiştir."

“DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE BÖYLE BİR UYGULAMAYA RASTLANMAZ”

"Ama gelinen noktada yapılan artışlar çok ciddi bir vergi yükü yaratmaktadır. Öyle ki ÖTV’den elde edilen gelir dahilide KDV’den elde edilecek geliri geçer durumdadır. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulamaya rastlanmaz. Türkiye, üzerinden ÖTV alınan malların sayısı ve çeşitliliği açısından açık ara tüm ülkelerin önünde gelmektedir. Diğer yandan Anayasa gereği; 'Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.”

“AYM İVEDİ OLARAK VATANDAŞI BU AĞIR VERGİ YÜKÜNDEN KURTARAN BİR KARAR VERECEKTİR”

"Bu ÖTV artışları ile hazinenin borç yükünü vatandaşın üzerine yüklerken işte anayasa emri olan ölçülülük ilkesi de böylelikle yok sayılmaktadır. Özel istisnai bir vergi olan ÖTV gelir sağlamaya yönelik yaygın bir dolaylı vergi türüne dönüşmektedir. Anayasa Mahkemesi'ne açılacak davalarda AYM ivedi olarak vatandaşı bu ağır vergi yükünden kurtaran bir karar verecektir düşüncesindeyim. Hayat bizi eziyordu son vergilerle yok edecek gibi. Halkın ekonomik imha etme dönemine en azından anayasal vicdan dur diyecek diye bundan umut etmekteyim.”