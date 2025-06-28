Hukukçu Kanadoğlu, CHP kurultaylarına ilişkin mutlak butlan yönünden süren davayı değerlendirdi: 'Davanın hukuki karşılığı bulunmamaktadır'

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultayı ile 6 Nisan'da gerçekleşen 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın yok sayılması (mutlak butlan) ve tedbiren hâlihazırdaki yönetimin görevinden alınarak; CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile olağan kurultay öncesindeki Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Disiplin Kurulu ve Parti Meclisi üyelerinin görevlerine iadesi talebini içeren davaya 30 Haziran'da devam edilecek. Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde süren davanın 30 Haziran'daki önümüzdeki duruşmasında kurultayın yok sayılması (mutlak butlan) kararının çıkıp çıkmayacağı ise siyaset gündeminde tartışmalara neden oldu.

'İDDİALAR, MUTLAK BUTLAN KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ'

Davaya ilişkin hukukçu Korkut Kanadoğlu, Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu. Kanadoğlu; olağan kurultaya ilişkin açılan iptal davasının hukuki dayanaklardan yoksun olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kurultayda oylamaya hile karıştırıldığına dair iddialar, halen süren ceza soruşturmalarına dayandırılmakta; ancak masumiyet karinesi gereği, yalnızca soruşturma açılmış olması kişileri suçlu kılmadığı gibi, bu iddiaların kurultay sonucunu nasıl etkilediğinin de somut biçimde ortaya konması mümkün değildir. Ayrıca siyasi partiler, anayasa tarafından güvence altına alınmış yarı-kamusal kurumlardır ve bu nitelikleri gereği derneklerle tamamen aynı hukuki ölçütlere tabi tutulamaz. Siyasi parti organlarıyla ilgili bir geçici tedbire ise Siyasi Partiler Kanunu’nda yer verilmemiştir. Kurultay kararlarının mutlak butlan nedeniyle hükümsüzlüğü ancak karar yeter sayısına uyulmaması veya Medeni Kanun’un emredici hükümlerine aykırılık gibi sınırlı hallerde mümkündür; oysa dava dilekçesinde öne sürülen iddialar, mutlak butlan değil, en fazla iptal edilebilirlik kapsamında değerlendirilebilir."

'SÜRE AŞIMI NEDENİYLE REDDEDİLMELİ'

"Üstelik dava, Türk Medeni Kanunu’nun öngördüğü üç aylık hak düşürücü süre geçtikten sonra açılmıştır" diyen Kanadoğlu; "Süre aşımı nedeniyle de reddedilmelidir. Genel Başkan’ın yaptığı çağrıyla yapılan olağanüstü kurultaya karşı parti içi denetim yolları tüketilmeden doğrudan yargıya başvurulması ise Medeni Kanun’a aykırıdır. Bu yönleriyle değerlendirildiğinde, söz konusu davanın hukuki karşılığı bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.