Hukukçular ÇEDES Projesi'nin iptali için Danıştay'a dava açtı

Hukukçular, ‘manevi danışman’ adı altında okullara imam ve vaiz görevlendirilmesine ilişkin “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi” protokolünün iptali için Danıştay’da dava açtı.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 22.06.2023 - 03:00
Hukukçular ÇEDES Projesi'nin iptali için Danıştay'a dava açtı
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Toplumun önemli kesiminin kaygılarına rağmen iktidar, laiklik karşıtı eğitim uygulamalarına devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)” projesi kapsamında “manevi danışman” olarak görevlendirilen imam, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kur'an kursu hocaları, MEB okullarındaki öğrencilere "değerler eğitimi" verecek.

Demokratik kitle örgütler bu girişime tepki gösterirken, hukukçular Av. Murat Fatih Ülkü, Av. Mehrigül Keleş, Av. Ersoy Uluçay, Av. Ahu Tahmilci ve Av. Hilal Elbüken de projenin laik ve bilimsel eğitime aykırı olması nedeniyle Danıştay’da iptal davası açtı. 

“KANUNA DA AYKIRI”

Projede Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ana aktör, belirleyici, etkin, yönlendirici olduğu bir sürecin düzenlendiği, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün ise, yan rolde, belirleyici olmaktan çok uzak bir konuma yerleştirildiğine dikkat çeken Ülkü, “Bu yaklaşımın, devrim yasası olarak Anayasal güvence altında olan ve eğitimin birliğini esas alan Eğitim Birliği yasasına, tüm eğitimin Milli Eğitim Bakanlığı’nın denetim ve gözetiminde yapılmasını öngören Milli Eğitim Temel Kanuna’na aykırı olduğu da çok açıktır” ifadelerini kullandı.


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