Hükümet krediyi onaylamıyor Bodrum’da sular boşa akıyor

Yayınlanma: 21.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 21.01.2025 - 04:00

Muğla’nın Bodrum ilçesinde DSİ tarafından 2012 yılında Kolin İnşaat’a yaptırılan ana isale hattında bir kez daha patlama meydana geldi. Bugüne kadar 3 binden fazla patlamanın yaşandığı bölgede bir evi su bastı. Kaldırım ve asfalt yığınları yakındaki sitenin girişini kapatırken, denize akan çamurlu su, suyun rengini kahverengiye çevirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri patlayan hattı onardı.

DSİ’nin yanlış borularını yenilemek için yatırımlar yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi, su kaçağını önlemek için yurtdışından 2.5 milyar kredi buldu. Ancak, kredi dört yıldır Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasını bekliyor. 2025 yılı Yatırım Programı’nda da Muğla’nın su sorununa bütçe ayrılmazken Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, soruna kendi imkânlarıyla çözüm bulmaya çalıştıklarını aktardı. Aras, “Bu kredi onaylanmadığı sürece yüzde 50 su kaybettiriyor. Bunları çözmek için projelere ihtiyacımız var. Eskiyen hatların hepsini değiştirmek, depolarda ve arıtma tesislerinde revizyon yapmak zorundayız. 10 milyar TL kaynak gerek. Bunun 2.5 milyarı için Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığı’na başvuru yapılmıştı. Biz yurtdışından bulduk” dedi. Aras,”Sadece imzalanıp, yatırım programına alınması gerekiyor. Zaten biz kendi imkânlarla birçok bölgede eski hatları değiştiriyoruz. Bu kredinin onaylanmasının siyasi bir sebebi olmamalı. Onaylanırsa geri ödeyeceğimiz gücümüz var. Biran önce hayata geçirilmesi için izinlerin verilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.