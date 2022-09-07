Hulki Cevizoğlu'ndan dikkat çeken 'Mansur Yavaş' ve 'Akşener' iddiası: 'Altılı Masa Yavaş’ı aday göstermezse ben gösteririm'

Gazeteci-yazar Hulki Cevizoğlu'nun, İYİ Parti'nin il başkanları toplantısındaki 'Mansur Yavaş' iddiası dikkat çekti. Cevizoğlu, Akşener'in "Altılı Masa Yavaş’ı aday göstermezse ben gösteririm" dediğini öne sürdü

cumhuriyet.com.tr
07 Eylül 2022 Çarşamba, 09:31
Hulki Cevizoğlu'ndan dikkat çeken 'Mansur Yavaş' ve 'Akşener' iddiası: 'Altılı Masa Yavaş’ı aday göstermezse ben gösteririm'
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Gazeteci Hulki Cevizoğlu, CNN Türk’te Semiha Şahin’in sunduğu Akıl Çemberi programına katıldı. 

Cevizoğlu, İYİ Parti'nin il başkanları toplantısına ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı adaylığı ile ilgili "Altılı Masa Yavaş’ı aday göstermezse ben gösteririm" dediğini aktardı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI MI? 

Cevizoğlu, Akşener ve Yavaş'ın adaylık konusu hakkında görüştüklerini iddia etti.


Mansur Yavaş Meral Akşener altılı masa

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