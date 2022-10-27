Hüseyin Baş'ın 'Bizi Millet İttifakı'na alın' çağrısına CHP'den yanıt geldi

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın "Bizi Millet İttifakı'na alın" çağrısına yanıt verdi. Meclis'teki basın toplantısında konuşan Özkoç, “CHP de sıcak bakar. Gayet memnuniyet duyarız" dedi.

cumhuriyet.com.tr
27 Ekim 2022 Perşembe, 17:58
Hüseyin Baş'ın 'Bizi Millet İttifakı'na alın' çağrısına CHP'den yanıt geldi
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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, bugün TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özkoç açıklamasında, İYİ Parti'nin ardından  Millet İttifakı'na katılmak istediğini açıklayan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'a yanıt verdi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın Millet İttifakı’nın içerisinde yer alma talebine ilişkin soruya Özkoç, “CHP de sıcak bakar. Gayet memnuniyet duyarız. Bu kararı alacak olan, sayın genel başkanlardır. Elbette otururlar, bununla ilgili; davet verilir mi, verilmez mi, bu konuyu tartışırlar ama bizim bakış açımız aynen böyledir” dedi.

Baş, “Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz. Almıyorlarsa da bunu açıklasınlar. Çünkü bunu milletimiz istiyor, bunu vatandaş istiyor. Bunu Millet İttifakı, altılı masa üyeleri değerlendirsinler" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da yaptığı açıklamada, "Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYİ Partimiz sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır” diye konuşmuştu.


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