İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na taşlı saldırının soruşturması tamamlandı: Kaç kişinin yargılanacağı belirlendi

Yayınlanma: 17.09.2023 - 14:08

Güncelleme: 17.09.2023 - 14:08

Erzurum’da İmamoğlu’nun mitingine taşla saldıranlarla ilgili soruşturma tamamlandı, iddianame hazırlandı.

Gazete Pencere’nin aktardığına göre, iddianamede savcılığın, saldırıyı gerçekleştiren faillerin bölgeye tesadüfen geldiklerini söylemesi üzerine işlem yapması dikkat çekti. Savcılık, İmamoğlu’nun otobüsünü ve miting alanındakileri taşlayanların kim veya kimler tarafından yönlendirildiklerine ilişkin soruşturma yapmazken, “Gezmeye geldim, geçerken dikkatimi çekti ve benzeri” gerekçeleri inandırıcı bularak, olayın bireysel olduğuna karar verdiği ortaya çıktı.

İddianamede şu ifadeler yer aldı:

“Buna göre tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde; yukarıda da görüleceği üzere şüphelilerin ifade tutanakları, görüntü kayıtları ile dosyadaki diğer tutanak ve deliller incelendiğinde, şüphelilerin birbirlerini tanımadıkları ve ayrı ayrı münferit olarak olay yerine geldiklerinden, şüpheliler arasında fikir ve eylem birliği olmadığından iştirak iradeleri bulunmadığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla şüphelilerin aralarında fikir ve eylem birliği olmadığından ve bu sebeple iştirak iradeleri bulunmadığından dosyadaki suçların işlenişi üzerinde birlikte hakimiyet kurmadıklarından dolayı müşterek faillik sıfatları bulunmamaktadır.”

DOSYADAN AYRILDI

Sanıkların büyük bölümü taş atmadıklarını söylese de ifadelerine, görüntüde defalarca taş attığı tespit edildi notu düşüldü. 15 mağdur, 20 müşteki 28 de sanığın yer aldığı iddianamede silahlı kasten yaralamadan 4.5 yıla kadar hapis istendi.

Öte yandan Erzurum Valisi, Erzurum Emniyet Müdürü ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili suç duyuruları ise dosyadan ayrılmış durumda. Savcılık bu konudaki şikayetleri, kendi yetkisi olmadığı için yetkili makamlara gönderdiğine de iddianamede yer verdi.