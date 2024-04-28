İBB Başkanı İmamoğlu elektrikli metrobüsün test sürüşünde konuştu: Her kuruş milletin parası

Yayınlanma: 28.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.04.2024 - 04:00

Test sürüşlerinin bir aydır devam ettiğini belirten İmamoğlu, “Bizi cezbeden tarafı, yüksek sayıda yolcu kapasitesine sahip olması, sahadaki performansı ve tabii sıfır emisyonlu bir araç olması. Umarım İstanbul halkı için en doğru tercihi yapıyor olalım. Daha önce, biliyorsunuz, çok olumsuzluklar yaşandı. Araçlar alındı, uyumsuz oldu. Araçlar gidemedi. Yokuş tırmanamadı. Parçası bulunamadı. Araçlar daha sonra, neredeyse tedavülden kalktı. Bu bahsettiğim şey 16-17 yıl öncesinin bir talihsiz hikâyesi. Ama biz, bütün işlerimizi çok ince eleyip, sık dokuyarak yapmak gayretindeyiz. Çünkü vereceğimiz her kuruş lira, milletimizin parası” dedi.



İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in verdiği bilgilere göre elektrikli metrobüsler, 100 bin kilometrede 2.5 milyon lira yakıt tasarrufu sağlıyor. Test aracının menzili yaklaşık 80 kilometre. Modüler batarya yapısı sayesinde, daha uzun menzil için, daha fazla batarya eklenebiliyor

