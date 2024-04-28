İBB Başkanı İmamoğlu elektrikli metrobüsün test sürüşünde konuştu: Her kuruş milletin parası
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 420 yolcu kapasiteli, yüzde 100 elektrikli metrobüsün test sürüşüne katıldı. İmamoğlu, Edirnekapı İETT Garajı’ndan test sürüşü öncesinde, gazetecilere konuştu.
Test sürüşlerinin bir aydır devam
ettiğini belirten İmamoğlu, “Bizi
cezbeden tarafı, yüksek sayıda
yolcu kapasitesine sahip olması,
sahadaki performansı ve tabii sıfır
emisyonlu bir araç olması. Umarım
İstanbul halkı için en doğru
tercihi yapıyor olalım. Daha önce,
biliyorsunuz, çok olumsuzluklar
yaşandı. Araçlar alındı, uyumsuz
oldu. Araçlar gidemedi. Yokuş
tırmanamadı. Parçası bulunamadı.
Araçlar daha sonra, neredeyse
tedavülden kalktı. Bu bahsettiğim
şey 16-17 yıl öncesinin bir talihsiz
hikâyesi. Ama biz, bütün işlerimizi
çok ince eleyip, sık dokuyarak
yapmak gayretindeyiz. Çünkü
vereceğimiz her kuruş lira,
milletimizin parası” dedi.
İETT Genel Müdürü İrfan
Demet’in verdiği bilgilere göre
elektrikli metrobüsler, 100 bin
kilometrede 2.5 milyon lira yakıt
tasarrufu sağlıyor. Test aracının
menzili yaklaşık 80 kilometre.
Modüler batarya yapısı sayesinde,
daha uzun menzil için, daha fazla
batarya eklenebiliyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Savunma sanayi firmalarının ürünleri, Din dersinde!
- Korhan Berzeg olayında yeni gelişme
- Akşener'den kurultayda 'veda' konuşması
- Polis meslektaşlarına ateş etti
- Kadınlara 'Cehennemde yanacaksınız' diye bağırdı
- Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti Genel Başkanı oldu
- 'Türkiye ilk etkilenenlerden olacak...’
- İYİ Parti'de tarihi kurultay: Seçim üçüncü tura kaldı!
- Rakı fiyatlarına büyük zam
- Seçim ikinci tura kaldı