İBB Başkanı İmamoğlu, mahkemenin Gezi Parkı kararını değerlendirdi: Şehrin muhafızları var

Yayınlanma: 22.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.03.2024 - 04:00

İmamoğlu, Gezi Parkı’nın Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’na devrinin yasaya aykırı bulunması ve parkın mahkeme kararıyla yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin olması hakkında açıklama yaptı. İmamoğlu, “İstanbul’un benim gibi milyonlarca muhafızı olduğunu biliyorum. 1 Nisan sabahı öğrenecekler. Bu kenti hep birlikte koruyacağız. Büyük ihanet projelerine müsaade etmeyeceğiz. Hukukun kurallarının dinlemez biçimde almak için verdikleri çabanın karşılığında her şeye rağmen, bütün baskılara rağmen direneceğiz.

Tıbkı geçmişte milyonlarca insanın büyük çaba göstererek korumaya çalıştığı Gezi Parkı’nın tekrar İBB’ye iade edildiği gibi” dedi. “Unutturmrmaya çalıştıkları bir ihanet var” diyen İmamoğlu, iktidarın Kanal istanbul ısrarını da sert bir dille eleştirdi. İmamoğlu, “Kanal İstanbul ya da namı diğer beton İstanbul. Akılları sıra İstanbul’un doğal kaynaklar bakımından en zengin bölgesini imara açıp yine bir yerlere peşkeş çekecekler. İstanbul bunun altından kalkamaz. Kanal İstanbul bir gayrimenkul geliştirme projesidir. Kimlere söz verdilerse ‘İsteyen binasını yapar’ diyor acemi aday” dedi. Melen Projesi’ne de değinen İmamoğlu, “Yıllardır bitirilemeyen bu proje İstanbul’a atılan büyük bir kazıktır” dedi.