İBB Başkanı İmamoğlu’ndan AKP’nin adayı Kurum’a Kanal İstanbul eleştirisi: ‘Rolünü oynuyor’

Yayınlanma: 21.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.03.2024 - 04:00

İBB Başkanı İmamoğlu “Toplumun buna karşı olduğunu biliyorlar. Sayın Kurum’a bir rol vermişler. O da oynuyor işte, zaman geçiriyor. Öbür taraftan ihaleler yürüyor. 1 Nisan’dan sonra ülkenin, Kanal İstanbul ve buna benzer tehditlerden kurtulması için iktidarın büyük bir farkla mağlup olması lazım. Yoksa, Allah bu şehri ve ülkenin insanlarını korusun” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, AKP’nin adayı Murat Kurum’un “İstanbul’u benimle konuşamaz, İstanbul’un sorunlarından haberi yok” sözlerine “İstanbul ilçelerini bilmeyenle ben ne konuşacağım. Gelsin, konuşalım” dedi.

‘SPORDA SİYASET OLMAZ’

Olaylı Trabzonspor Fenerbahçe maçına değinen İmamoğlu, “Maalesef ülkemizde siyasi iradenin sporun her noktasına müdahale etme arzusu var. Spordan siyaseti temizleyelim” şeklinde konuştu. İmamoğlu konuşmasında gelecek beş yılda “Spor kenti İstanbul” hedefiyle yapacakları 10 yeni projeyi de açıkladı.