İBB Davası başladı... Özgür Özel ilk duruşmada neler yaşandığını anlattı: 'Salonu germeye çalışan bir hakim var!'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu 106’sı tutuklu 402 sanığın yargılandığı İBB davasının ilk duruşması bugün başladı.

Duruşmada İmamoğlu ile hakim arasında yaşanan tartışmanın ardından İmamoğlu hakkında zabıt tutuldu.

Tepkilerin devam etmesi üzerine mahkeme heyeti izleyicilerin dışarı çıkarılmasını istedi ve heyet bir süreliğine mahkeme salonundan ayrıldı.

Duruşmayı takip eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, basın mensuplarına duruşmada yaşananlar hakkında açıklamalarda bulundu.

ÖZEL ANLATTI: DURUŞMADA NELER YAŞANDI?

"Bugün duruşma başladı. Bu kadar önemli bir duruşma" diyen Özel, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Normalde tamamen tutuksuz yargılanmanın olması gereken bir noktada 1 yıldır içeride tuttukları insanlar ve avukat söz istiyor, avukata söz vermiyor. Sayın Ekrem İmamoğlu söz istiyor ve söz vermiyor. 2 bin 430 yıl ceza istiyor, Ekrem İmamoğlu'na dönüp 'Sanık Ekrem' diye sesleniyor, buna salon ses verince bu sefer dönüp, 'Ekrem Bey, siz' demeye başlıyor. İlk başta onlarca kez senli benli ve güya itibarsızlaştırmaya yönelik birtakım davranışlar. Sonra bir avukat güç bela sesini duyurdu ve dedi ki; 'Şu an verdiğiniz liste var, haftalardır kaleminize bu sıralamayı soruyoruz, buna cevap verin. Dün bunu Yeni Şafak yayınladı' dedi. 'Avukatlara verilmeyeni yandaş bir gazeteye nasıl sızdırıyorsunuz' dedi. Buradan sonra kimyası bozuldu hakimin, 'Salonu boşaltın' dedi.

Emirle, talimatla iktidarın gazetesine, iktidarın hakimlerinin haber sızdırdığı bir şeyde suçüstü yakalandı. Salonun psikolojik olarak kontrolünü kaybetti. Ve demek ki aklında baştan beri olan bir şey; 'Salonu boşaltın' dedi. Milletvekilleri ve aileler olarak salonu boşaltmıyoruz. Çıkmayacağız. Ağzından çıkan son söz 'Salonu boşaltın' olduğu için biz buradan çıkarsak aileleri de, bu doğru bir şey olmaz.

Bunun dışında usulüne göre ara verse zaten herkes çıkacak, dışarıda basın mensupları bekliyor, aileler bekliyor. Bir suçluluğun telaşı, aldığı talimatları uygulama, aklınca Ekrem Başkan'la senli benli konuşarak itibarsızlaştırma. Buna ne avukatlar izin verir, ne aileler izin verir! Salonu germeye çalışan bir hakim var, sükunetini korumaya çalışan aileler var.

15,5 milyon kişinin cumhurbaşkanı adayı olarak göstermiş birisini içeri koymaları, 35 yıllık diplomayı iptal edip Türkiye'de serbest bir seçimden korktuklarını dünyaya ilan etmeleri yetmezmiş gibi; bir yargılamayı bile yapamadıklarını, yargılamayı bizzat hakimin provoke ettiğini bütün salon görüyor. Bu salon niye boşalsın, bir senedir insanlar bugünü bekliyorlar."