İBB duruşmasına getirilmemişti! İmamoğlu, 'Bu hukuksuzluğu ifşa ediyorum' diyerek anlattı: 'Sabah 08.10'da...'

Aralarında, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 59'u tutuklu 414 kişinin yargılandığı İBB davasında İmamoğlu duruşmaya getirilmedi.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Tora Pekin'in karar olmadan İmamoğlu'nun duruşmaya getirilmediğini söylemesi üzerine mahkeme başkanı, “Arada kararı yazarız” yanıtını verdi. İmamoğlu'nun duruşmaya yarın getirileceği açıklandı.

İmamoğlu, perşembe günkü duruşmada yaşanan savunma sırası geriliminin ardından salondan çıkarılmış; mahkeme başkanı İmamoğlu'nun savunma sırası geldiğinde duruşmaya katılabileceğini söylemişti.

İMAMOĞLU DURUŞMAYA GETİRİLMEDİ: "KARARIMIZI VERDİK, YARIN KENDİSİNİ GETİRİRİZ"

Ekrem İmamoğlu'nun duruşmaya getirilmemesi üzerine avukatı Tora Pekin söz isteyerek “Bir karar olmaksızın duruşmaya getirilmedi” dedi.

Mahkeme başkanı, “Arada kararı yazarız” yanıtını verdi. Pekin, “Müvekkilimin şu an getirilmesini talep ediyorum” ifadelerini kullandı. Mahkeme başkanı ise “Kararımızı verdik, yarın kendisini getiririz” diye konuştu.

EKREM İMAMOĞLU, SABAH YAŞANANLARI ANLATTI: "BU HUKUKSUZLUĞU İFŞA EDİYORUM"

Bu sabahki duruşmaya getirilmeyen Ekrem İmamoğlu, sabah yaşananları "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından anlattı.

"Sabah 08.10’da, hapishanede, mahkeme heyetinin İBB duruşmasına katılmamı engelleyen keyfî kararı tarafıma bildirildi" diyen İmamoğlu, "Benim ismimle kurulan iddianamenin görüşüldüğü mahkemeye katılmamın engellenmesi çok ağır bir hak ihlalidir, düşman hukukunun zirvesidir" ifadelerini kullandı.

"Mahkeme iddianamede en fazla suç isnat edilen kişilerin ve avukatlarının savunmalarını kısıtlamakta, yok saymaktadır" vurgusu yapan İmamoğlu, "Bu durum, 'asrın hukuksuzluğu' İBB davasının tümüyle çökmüş, bir yargısız infaz yığınına döndüğünün ispatıdır. Dava açıldıktan sonra doğal yargıç ilkesi hiçe sayılarak dizayn edilen, bu sebeple bağımsızlığı ve tarafsızlığından asla söz edilemeyecek mahkeme heyeti, bugün itibarıyla görünürde bile olsa yargılama faaliyetinden tümden vazgeçmiştir" dedi.

İmamoğlu, "Bu hukuksuzluğu ifşa ediyorum. Milletimiz duysun" notunu düştü.

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Sabah 08.10’da, hapishanede, mahkeme heyetinin İBB duruşmasına katılmamı engelleyen keyfî kararı tarafıma bildirildi.

Benim ismimle kurulan iddianamenin görüşüldüğü mahkemeye katılmamın engellenmesi çok ağır bir hak ihlalidir, düşman hukukunun zirvesidir.

Mahkeme iddianamede en fazla suç isnat edilen kişilerin ve avukatlarının savunmalarını kısıtlamakta, yok saymaktadır.

Bu durum, “asrın hukuksuzluğu” İBB davasının tümüyle çökmüş, bir yargısız infaz yığınına döndüğünün ispatıdır.

Dava açıldıktan sonra doğal yargıç ilkesi hiçe sayılarak dizayn edilen, bu sebeple bağımsızlığı ve tarafsızlığından asla söz edilemeyecek mahkeme heyeti, bugün itibarıyla görünürde bile olsa yargılama faaliyetinden tümden vazgeçmiştir.

Bu hukuksuzluğu ifşa ediyorum. Milletimiz duysun."