İBB iddianamesi sonrası ilk hamle: Özgür Özel, Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik iddianamenin dün açıklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün Silivri Cezaevi'ne kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor.
3900 sayfalık İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2352 yıla kadar hapsi istendi.
İddianamede İmamoğlu 'suç örgütü lideri' olarak tanımlandı.
ZİYARET 11.00 CİVARINDA BAŞLADI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ekrem İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanlarını Silivri Cezaevi'nde ziyaret edecek.
Özel, saat 11.00 sularında Silivri Cezaevi'ne giriş yaptı.
Özel'in, ziyaret sonrası kameraların karşısına geçmesi ve önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.
AKŞAM MİTİNGE KATILACAK
Özel ziyaretin ardından bu akşam partisinin Sultanbeyli'de düzenleyeceği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.