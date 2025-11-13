İBB iddianamesinde dikkat çeken çelişki... 'Rüşvet' iddiasında tüm taraflar ‘yok’ dedi: Savcılık Şahan'a ceza istedi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddianamesinde Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında yöneltilen rüşvet iddiası tartışma yarattı.

İddianamede yer alan ifadelere göre, bir iş insanının imar değişikliği talebi üzerine rüşvet istendiği öne sürüldü. Ancak bu iddiayı ortaya atan belediye çalışanı dışında ne iş insanı ne de belediye yetkilileri böyle bir talebin olduğunu doğruladı.

Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre benzin istasyonu ve oteli bulunan bir iş insanı, turizm alanında bulunduğu gerekçesiyle 2023 yılında Şişli Belediyesi’ne imar değişikliği başvurusu yaptı.

Ancak belediye, parsel bazında plan değişikliği yetkisinin bulunmadığını belirterek talebi reddetti. Belediye çalışanı Adem Altıntaş, savcılığa verdiği ifadede, Başkan Resul Emrah Şahan’ın, talebin kabulü için “sağlanacak artışın %15’i oranında bir kamu binası yapılması” yönünde şart koştuğunu öne sürdü.

Altıntaş, “Yüksel ailesi bu talebi çok bulduğu için süreçten vazgeçti” dedi.

ŞİRKET YETKİLİSİ: “NE ŞAHAN’LA GÖRÜŞTÜM NE DE BENDEN BİR TALEP OLDU”

Ancak şirket yetkilisi İsmail Hakkı Yüksel, bu iddiayı açıkça yalanladı.

Yüksel ifadesinde şu sözleri kullandı:

“Resul Emrah Şahan ile hiç görüşmedim. Belediyeden sadece talebimin uygun görülmediği söylendi. Hiçbir belediye görevlisi bizden herhangi bir bedel ya da kamu binası yapımı talep etmedi. Adem Altıntaş neden böyle bir beyanda bulundu bilmiyorum.”

YETKİ İBB’DE

Rüşvet iddiasına konu olan imar değişikliği yetkisinin Şişli Belediyesi’ne ait olmadığı da dosyaya yansıdı.

Şahan, savcılığa verdiği ifadesinde, “Biz parsel bazında plan değişikliği yapmıyoruz, bu yetki İBB’dedir. Talep gelmişse bile zaten reddetmişizdir” dedi.

Belediyenin İmar Müdürü İlker Çelebi de aynı doğrultuda, “Bu tür plan değişiklikleri İBB’nin yetkisindedir” ifadelerini kullandı.

TÜM İFADELER RÜŞVET İDDİASINI REDDETTİ

Buna rağmen, savcılık iddianamesinde Şahan, Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş hakkında “rüşvet” suçundan ceza talep etti.

İddianame, belediye personelinin tek taraflı beyanına dayanıyor.

Dosyada adı geçen iş insanı ve belediye yetkilileri ise rüşvet talebinin hiçbir şekilde gerçekleşmediğini söylüyor.