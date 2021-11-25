İBB Meclisi gergin başladı, İmamoğlu mikrofonu kapattırdı

25 Kasım 2021 Perşembe, 16:21

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Devlet Arşivleri Başkanlığı'ndan 2 yıldır süren kullanımı nedeniyle 16 milyon lira ecrimisil talep etmişti. Tahsis kararının uzatılması talebi AKP'li meclis üyelerinin verdiği önerge doğrultusunda ekim ayı oturumlarında İBB Meclis gündemine geldi.

İBB mülkiyetinde bulunan ve encümen kararı ile 2016 yılında Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'na tahsis edilen Kağıthane'deki Osmanlı Arşiv Külliyesi binasının tahsis süresi 2019 yılında dolmuştu.

İBB Başkanı İmamoğlu tarafından veto edilen tahsis kararı, AKP ve MHP'li üyelerin "ısrar kararıyla" Meclis'ten geçti. CHP üyeleri karara, "teknik inceleme ve kurumlar arası istişare yapılmadan alınması nedeniyle" karşı çıktı.

“ECDADIMIZLA PROBLEMLERİ VAR”

AKP'li Meclis Üyesi Muhammed Kaynar, Osmanlı Arşivleri'nin, verilen süreyi aştığı halde binayı boşaltmamasından kaynaklı olarak İBB'nin düzenlediği ecremisil kararına, "Ecdadımızla problemleri var" diyerek tepki gösterdi.

"Osmanlı yadigarı arşivler, işgalci pozisyonuna sokulmuş rencide edilmiştir. Bu bir utanç tablosudur" diyen Kaynar, "Ecdadımızla arkadaşların bir problemi var. Osmanlı mezarlarını açıp kemikleri toplayıp başka yerlere götürdüklerini biliyoruz. Şov için harcadığınız paraları, Osmanlı arşivlerine ecrimisil çıkararak mı çıkaracaksınız?" ifadelerini kullandı.

Kaynar ayrıca, İmamoğlu'na, "Bir kamu kurumu, kamu kurumuna ecrimisil yazamaz. Beylikdüzü'nde başkanın ortağı olduğu şirketin işgal ettiği kamu arazisine ecrimisil yazsın İBB" diyerek, veto kararına tepki gösterdi.

İMAMOĞLU: TEDAVİ EDİLMEMİŞ OLMASINI ŞAŞKINLIKLA İZLİYORUM

İmamoğlu “CHP ve partililerine ve şahsıma dönük gıybet, yalan ve iftira kelimeleri. Bu ciddi ortamda kahkaha atarak şov yapmaya çalışan arkadaşları sükunete davet ediyorum. Burada olmadığımız zaman diliminde Muhammet beyin bu tarafının tedavi edilmemiş olmasını şaşkınlıkla izliyorum. Konuya odaklı konuşacağınız yerde milletin vatanseverliğini ta Osmanlı'la kadar taşıyarak hukuksal cevabınız dışına taşımanızı da kınıyorum” diye tepki gösterdi.

MİKROFONU KAPATTIRDI

İmamoğlu, oylamaya geçince AKP'li Muhammet Kaynar ayağa kalkarak ısrarla söz istedi. İmamoğlu “Yerine otur, nefes al, söz vereceğim” dedi.

Kaynar mikrofonu açılına “Yılda bir defa buraya gelip burada şov yapmaya çalışmayın, burası meclis” deyince İmamoğlu mikrofonu kapattırdı.

Başkan İmamoğlu'nun direktifiyle oylamaya geçildi. Bunun üzerine AKP grubu masalara vurarak tepki gösterdi. Karar oy çokluğu ile geçti.

AKP grubundan gelen tepkilerin dinmemesi üzerine İmamoğlu, "Herkes meclisin saygı çerçevesinde yürütülmesi konusunda dikkat edecek. Dikkat edilip edilmediğine de meclisi yöneten kişi karar verir. Kişilerin birbirine saygısızlık etmesine müsaade edilmemesine özen gösterilecektir" ifadelerini kullandı.

“KAÇINCI YANILMAN?”

AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu “Meclisin en büyük grubu gereksizlikle itham ettiniz. Grup sözcümüz söz istedi vermediniz. Şimdi sessizce dinleyeceğiz sonra gereken yanıtı vereceğiz” dedi.

İmamoğlu “Gereksiz demedim, ‘gereksiz ifadeler kullandılar' dedim. Hiçbir gruba gereksiz demedim. Bu senin kaçınca yanılman? Belki sağından solundan yanlış cümleler duymuş olabilirsin. Hala gereksiz ifadeler kullanılmaya devam ediyor” karşılığını verdi ve kürsüye inerek bütçe sunumunu yapmaya başladı.