İBB Meclisi’nde AKP'ye yanıt verdi: 'Hazmedeceksiniz! Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin 1’inci partisi!'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde dün gerçekleşen Temmuz ayı 1’inci oturumunda CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, AKP Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş’a karşılık verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve Genel Başkan Özgür Özel’e yönelik eleştirilere yanıt veren İnanlı, “Hazmedeceksiniz. CHP, Türkiye'nin birinci partisidir. Hazmedemediğiniz için bu saldırıları yaşıyoruz” dedi. İnanlı, partisinin genel başkanı Özgür Özel’e yönelik başlatılan “halkı yanıltıcı bilgiyi yayma” soruşturmasına da tepki gösterdi.

"KİMSEYE YUTTURAMAZSINIZ"

Özel’in, Manavgat’ta yaşanan gelişmeleri kamuoyuyla paylaştığı için kürsüden iner inmez soruşturmaya maruz kaldığını belirten İnanlı, şunları söyledi:

“Hazmedeceksiniz! Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin 1’inci partisi. Hazmedemediğiniz için bu saldırıları yaşıyoruz. Genel Başkanımız, Manavgat'ta yaşatılan kumpası ortaya çıkardığı için kürsüden daha inmeden 'halkı yanıltıcı bilgiyi yaymak'tan soruşturma açıldı. Gerçekleri halka söyleyen bir kişi çıkarsa 'halkı yanıltıcı bilgiyi yaymak' diyelim ama troller yarın 'şu belediyeye operasyon' desin, buna iftira atsın; o 'halkı yanıltıcı bilgiyi yaymak' olmasın öyle mi? Kimseye yutturamazsınız”

Gökkuş ise muhalefet olarak "denetleme görevini yapmaya devam edeceklerini" söyledi.