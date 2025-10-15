İBB Meclisi’nde Bayrampaşa gerilimi: ‘Cesareti olan Silivri’ye gidip İmamoğlu’na sorar’

İBB Meclisi’nin ekim ayı oturumlarının birinci birleşimi, Saraçhane’de bulunan belediye binasında önceki gün yapıldı. Toplantının gündemi CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’nde yapılan başkanvekili seçiminin iptal edilmesiydi.

Bayrampaşa Belediyesi’nin CHP’li meclis üyelerinden Seda Türkoğlu Çam, “Tutuklamalara ve istifalara bakınca, Bayrampaşa’daki siyasi operasyonun ne kadar ince bir hesapla yapıldığını anlıyorsunuz” dedi. İBB Meclisi oturumunda ayrıca, tüm siyasi grupların oy birliğiyle İstanbul’un Gazze ile kardeş şehir olması için sunulan önerge kabul edildi.

İstanbul’daki altyapı ve su baskınlarıyla ilgili soru önergesi veren BBP Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan’a yanıt veren İBB Başkanvekili Nuri Aslan,“Eğer hizmetlere cevap vermekte zorlanıyorsanız, Ekrem Başkan’a soruyorsanız, hep birlikte gidip ondan alalım cevapları. İBB Meclisi olarak hep birlikte Silivri zindanına ortak dilekçe verip izin istemeye cesareti olan varsa, Ekrem İmamoğlu orada. Seçilmiş büyükşehir belediye başkanıdır. Cesareti olan gider söyler ama sırf reklam olsun diye değil” diye konuştu.