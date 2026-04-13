İBB Meclisi’nde ‘mühürsüz oy’ tartışması: Nuri Aslan seçimi iptal ettirdi!

İBB Meclisi’nde divan kâtipliği seçimi sırasında AKP Grubu adına söz alan grup sözcüsü Murat Türkyılmaz’ın “mühürsüz oy pusulası kullanıldığı” yönündeki çıkışı tartışmayı başlattı.

Türkyılmaz, sözlerine “Latife ediyorum başkanım” diyerek başlasa da, mühürsüz oy kullanıldığı yönündeki ifadeleri Meclis Başkanı sıfatıyla oturumu yöneten Nuri Aslan tarafından ciddiyetle ele alındı.

“KANUNSUZLUĞU ASLA KABUL ETMEM”

Aslan, “Latife yok, hangi seçimde?” diyerek müdahale etti ve tartışmanın büyümesi üzerine süreci doğrudan yönetti. İtirazın ardından Nuri Aslan, mühürsüz oy pusulası iddiasını gerekçe göstererek seçimi iptal ettiğini açıkladı.

Aslan, şu ifadeleri kullandı:

“Burası demokratik bir masa. Eğer böyle bir uyarı varsa, mühürsüz oy pusulalarını ben asla kabul etmem. Tekrar seçimi yeniden başlatıyorum. Benim olduğum yerde kanunsuz, hukuksuz bir şey olamaz! Mühürsüz, resmi olmayan oy pusulasıyla kullanılan oyu kabul etmem mümkün değil. Burası demokratik bir ülke!”

SEÇİM YENİDEN BAŞLATILDI

Yaşanan tartışmanın ardından divan kâtipliği seçimi iptal edilerek süreç baştan başlatıldı.

Aslan, teknik hata ihtimaline de dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bürokrat arkadaşlarımız bir teknik hata yapmış olabilir. Zararın neresinden dönersek kârdır. Bu ülke demokrasi ülkesidir. Her şey hukuka ve demokrasiye uygun olmak zorundadır.”

Ardından oylama yeniden yapıldı ve divan kâtipliği seçiminin tekrar edilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

“GEÇMİŞTE MÜHÜRSÜZ OY PUSULALARINI GEÇERLİ SAYMIŞ OLABİLİR BU DEVLET!”

Konuşmasında geçmişte mühürsüz oy tartışmalarına da göndermede bulunan Aslan, “Geçmişte mühürsüz oy pusulalarını geçerli saymış olabilir bu devlet! Ben saymıyorum! Mühürsüz oy pusulasıyla oy kullanılmasına izin veremem. Kimse kusura bakmasın! Bu ülke demokratik, laik bir Cumhuriyet” dedi.

“BEN BURADAYKEN BU OLMAZ”

Tartışmalar sırasında, Aslan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mühürsüz oy pusulasıyla ben bu mecliste oy kullandırtmam! Burada atı alan Üsküdar’ı geçemez! Ben buradayım!”

Ayrıca oylamaya katılmak istemeyen üyeler için de dikkat çeken bir ifade kullandı:

“Rahatsız olan, oy kullanmak istemeyen kafeteryada dinlenebilir.”