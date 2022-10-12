İBB Meclisi'nde ‘sansür yasası’ pankartı tartışması
İBB Meclisi’nin ekim ayı toplantısının üçüncü oturumu gerçekleştirildi. İYİ Partili Meclis Üyesi Taylan Yıldız’ın konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktığı sırada kamuoyunda sansür yasası olarak bilinen kanun teklifi hakkında kürsüye astığı ‘#sansüryasasınahayır’ pankartı Meclis'te tansiyonu yükseltti. AKP’li meclis üyeleri Yıldız’ın üzerine yürüyerek pankartı indirmeye çalıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin ekim ayı toplantısının üçüncü oturumu, Saraçhane'deki belediye binasında, Meclis 1. Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı.
Toplantı meclis üyelerinin soru önergeleriyle başladı. Soru önergelerinin ardından gündem dışı konuşmalara geçildi.
Gündem dışı konuşmalarda ilk söz İYİ Partili meclis üyesi Taylan Yıldız. Yıldız konuşmasını yapmak çıktığı meclis kürsüsünün önüne kamuoyunda sansür yasası olarak bilinen kanun teklifi hakkında kürsüye astığı ‘#sansüryasasınahayır’ pankartı üzerine Meclis'te tartışma çıktı.
AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, Yıldız’a, bağırarak, “Burası şov yeri değil. Şov yapmana izin vermem. Nesi sansür içeriyormuş bu yasanın anlat’ dedi. Yıldız da “Burası demokratik bir ülke istediğimi söylerim, istediğimi söylemem. Ben seçilmiş bir meclis üyesiyim. Bunun neyi rahatsız ediyor sizi” diye yanıt verdi.
Bunun üzerine mecliste gerginlik çıktı. AKP’li meclis üyeleri ile CHP’li Meclis üyeleri ayağa kalktı. AKP’li meclis üyeleri Yıldız’ın üzerine yürüyerek pankartı indirmeye çalıştı.
Gerginliğin azalmaması üzerine Meclis 1. Başkan vekili Zeynel Abidin Okul meclis oturumuna ara verdi.
Oturuma ara verilmesinin ardından da gerginlik sürdü.
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