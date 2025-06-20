İBB operasyonu sonrası protesto ettiler: Berkay Gezgin’in de aralarında olduğu 139 kişi bugün hakim karşısında

19 Mart 2025'te İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturmanın ardından, çok sayıda demokratik kitle örgütü ve yurttaş, Saraçhane ve çevresinde protestolar düzenledi.

İstanbul Valiliği ise aynı tarihte İstanbul genelinde dört gün süreyle toplantı ve gösteri yasağı ilan etti. 23 Mart gecesi Bozdoğan Kemeri civarında toplanan yurttaşlara kolluk kuvvetlerince dağılma uyarısı yapıldığı, uyarılara uymayan kalabalığa müdahale edildiği iddia edildi.

İddianamede, aralarında CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Berkay Gezgin’in de bulunduğu 139 kişi hakkında, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında “kanuna aykırı gösteriye katılmak ve ihtara rağmen dağılmamak” suçlamasıyla dava açıldığı belirtildi.

TOPLUMSAL TEPKİ YARGILANIYOR

Gözaltına alınan 139 kişi hakkında, aynı kanun kapsamında “kanuna aykırı gösteriye katılmak ve ihtara rağmen dağılmamak” suçlamasıyla dava açıldı. Savcılık, dosyada bazı kişilerin Cumhurbaşkanına hakaret ve görevli memura direnme suçlamasıyla dosyalarının ayrıldığını kaydetti.

Ancak gözaltına alınan yurttaşlar ifadelerinde herhangi bir şiddet eyleminde bulunmadıklarını, yalnızca demokratik tepkilerini gösterdiklerini belirtti.

Dosyada ayrıca, çok sayıda kişinin sadece sosyal medya çağrılarıyla eyleme katıldığı ve herhangi bir örgütsel bağlarının bulunmadığına dair beyanlar yer aldı.