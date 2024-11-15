İBB Şehircilik Grubu Başkanı Kurt gazetecilerle bir araya geldi

Yayınlanma: 15.11.2024 - 04:58

Güncelleme: 15.11.2024 - 08:26

İBB Şehircilik Grubu Başkanı ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, gazetecilerle bir araya geldi. Yeniköy’de yapılan toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kurt, Türkiye’nin depremden öncelikli gündemi olmadığını buna karşın yapay gündemlerle toplumun meşgul edildiğini belirtti. İBB Şehircilik Grubu ile yeni bir şehircilik politikası ortaya koyacaklarının altını çizen Kurt, “İBB’ye bağlı şirketlerden KİPTAŞ, İSPARK, Boğaziçi Yönetim AŞ, İstanbul İmar AŞ, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ şirketlerinin Şehircilik Grubu çatısı altında toplandı. Şehre dokunan bu şirketlerin daha verimli ve koordineli çalışmalarını sağlamak için bir araya geldik. Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun kurduğu bu yeni oluşum ile şirketlerimizin kente değer katan hizmetlerinin artmasını ve hızlanmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

MİLYARLARCA TL KAMU ZARARI

Kamu kaynaklarının verimli kullanılmadığına da dikkat çeken Kurt, sözlerine şöyle devam etti: “Atatürk Havalimanı’nda kırılan pistlerin maliyeti ve yapılan ihalelerden alınan verilerin güncel değerleri ve daha pek çok işlemin sonucu kamu zararı yaklaşık 22.5 milyar TL’yi buldu. Bu dev bütçe kentsel dönüşümde kullanılsaydı, İstanbul’da yaklaşık 30 bin bağımsız birimi ücretsiz şekilde dönüştürülebilirdi. Bir kez daha yetkililere ortak hareket etme çağrısında bulunuyoruz.”